Herzliche Herberge Wo Pilger an der Mosel ein Zuhause finden Ursula Bartz 30.05.2026, 08:00 Uhr

Oft sind es Schicksale oder Lebenskrisen, die Pilger auf den Jakobsweg treiben. Auf dem Mosel-Camino vertrauen viele ihre Geheimnisse Ulrike Böcking an, der „Mutter“ der einzigen Pilgerherberge am Fluss.

10.000 Leben. Ja, 10.000 Menschen mit verschiedensten Charakteren, Geschichten, Gefühlen und Biografien hat Ulrike Böcking schon die Tür geöffnet. Und diese Tür verheißt ihnen alle eine Oase der Ruhe und gleichzeitig der Geselligkeit, einen warmen Empfang – und vor allem eine heiße Dusche und ein Bett.







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