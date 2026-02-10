Kappensitzung in Blankenrath Wo Omas auf Tinder und die Möhnen auf Kreuzfahrt gehen Ulrike Platten-Wirtz 10.02.2026, 11:00 Uhr

i Das Gefolge von Prinz Peter l. aus Haserich nimmt das Publikum auf der Kappensitzung in Blankenrath mit auf eine Reise nach Hawaii. Lara Span/ Clara Hansen

Unter dem Motto „Sei dabei, auf Hawaii“ hat Prinz Peter (Scheidt) aus Haserich in Blankenrath für Stimmung gesorgt und mit seinem Gefolge zur Völkerverständigung der Nachbardörfer beigetragen.

Omas, die auf Tinder unterwegs sind, Möhnen, die eine Kreuzfahrt machen wollen und ein Pilger, der auf Hawaii auf die Moselkönigin trifft, gehörten zu den Glanzlichtern der Kappensitzung in Blankenrath. Der närrische Abend in der voll besetzten Sporthalle des Schulzentrums bestand aus einem gelungenen Mix an Vorträgen und Tänzen.







