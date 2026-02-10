Unter dem Motto „Sei dabei, auf Hawaii“ hat Prinz Peter (Scheidt) aus Haserich in Blankenrath für Stimmung gesorgt und mit seinem Gefolge zur Völkerverständigung der Nachbardörfer beigetragen.
Lesezeit 3 Minuten
Omas, die auf Tinder unterwegs sind, Möhnen, die eine Kreuzfahrt machen wollen und ein Pilger, der auf Hawaii auf die Moselkönigin trifft, gehörten zu den Glanzlichtern der Kappensitzung in Blankenrath. Der närrische Abend in der voll besetzten Sporthalle des Schulzentrums bestand aus einem gelungenen Mix an Vorträgen und Tänzen.