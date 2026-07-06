Senheim feiert vier Tage lang
Wo Moselwein auf Oldtimer trifft
Einer der Festhöhepunkte ist der traditionelle Oldtimerumzug durch den Moselort, zu dem abermals zahlreiche historische Traktore
Einer der Festhöhepunkte ist der traditionelle Oldtimerumzug durch den Moselort, zu dem abermals zahlreiche historische Traktoren nebst stolzer Besitzer am Start waren.
Thomas Esser

Oldtimer, Moselwein und beste Feststimmung: Das Senheimer Weinfest begeisterte vier Tage lang mit Traktoren, Livemusik und der Krönung der neuen Weinkönigin Lilly.

Lesezeit 1 Minute
Schmucke Oldtimer und fruchtiger Moselwein gaben sich beim Senheimer Weinfest ein willkommenes Stelldichein. Die beliebte Traditionsveranstaltung konnte abermals mit einem viertägigen Festprogramm aufwarten, das am Freitagabend mit der Eröffnung der Weinstände und einer Partynacht mit der Band Gooseflesh bereits zahlreiche Besucher anlockte.
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