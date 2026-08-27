Nur wenige Filialen an Mosel Wo kann ich meine Post und Pakete verschicken? Annika Wilhelm 27.08.2026, 08:30 Uhr

i Immer weniger Postfilialen gibt es im ländlichen Bereich. An Briefkästen lassen sich zwar Briefe verschicken, aber sie ersetzen nicht den Service einer Filiale: Wo kauft man Briefmarken, wo erhält man Beratung? Auch für Pakete benötigt es Filialen. Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Was, wenn ich einen Brief frankieren und versenden möchte, die nächste Filiale aber kilometerweit entfernt liegt? Das ist die Realität in vielen Dörfern. Wir haben eine Übersicht erstellt, wie es entlang der Mosel aussieht.

Immer weniger Menschen schreiben Briefe per Hand. Auch wenn man Geschenke per Paket verschicken kann, geht das inzwischen ganz einfach über Onlineshops. Das führt dazu, dass es immer weniger Postfilialen oder Paketshops gibt. Gerade im ländlichen Bereich – darunter auch die Mosel – schließen immer mehr Anlaufstellen, wie etwa zuletzt in Treis-Karden, aber auch städtische Filialen wie in Koblenz-Metternich oder Güls sind betroffen.







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