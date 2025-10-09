Wie zu Omas Zeiten Wo in Roes noch Kaffee in Sammeltassen serviert wird 09.10.2025, 07:00 Uhr

i Im ehemaligen Wohnzimmer ihres Einfamilienhauses hat Christel Weber das Café Roeschen eingerichtet. Ulrike Platten-Wirtz

Mit Sammeltassen, Servietten und Kerzen liebevoll eingedeckte Tische erwarten die Gäste in der Pyrmonterstraße 7 in Roes. Christel Weber hat in ihrem ehemaligen Wohnzimmer ein Café eingerichtet, das sie an Wochenenden für Gäste öffnet.

Die Pyrmonterstraße in Roes gleicht auf den ersten Blick einem reinen Wohngebiet. Einfamilienhäuser mit hübsch gestalteten Vorgärten reihen sich aneinander. Gäbe es da nicht eine Fahne, die darauf aufmerksam macht, dass es in der Nummer sieben Kaffee und Kuchen gibt, würde man hier keinen Gastronomiebetrieb vermuten.







