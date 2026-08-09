Geldautomaten in Cochem-Zell Wo gibt es überhaupt noch Bargeld? Birgit Pielen 09.08.2026, 13:00 Uhr

i Der Geldautomat der Raiffeisenbank im Bahnhof Bullay wurde vor einigen Wochen durch ein neues Gerät ersetzt, das auch über eine Einzahlungsfunktion verfügt. Birgit Pielen

Immer mehr Menschen zahlen digital, doch Bargeld bleibt wichtig. Wo gibt es im Kreis Cochem-Zell noch Geldautomaten?

Auch wenn das Bezahlen mit Girocard oder Smartphone-App weiter zunimmt: Viele Menschen haben Bargeld dabei, wenn sie unterwegs sind. Wo aber gibt es im Kreis Cochem-Zell überhaupt noch Geldautomaten?Nach eigenen Angaben betreibt die Raiffeisenbank Mehr das engste Geldautomatennetz der Region – mit Standorten in Blankenrath, Briedel, Büchel, Bullay, Ernst, Ediger-Eller, Kaifenheim, Kaisersesch, Lutzerath und Zell.







Artikel teilen

Artikel teilen