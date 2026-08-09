Geldautomaten in Cochem-Zell
Wo gibt es überhaupt noch Bargeld?
Der Geldautomat der Raiffeisenbank im Bahnhof Bullay wurde vor einigen Wochen durch ein neues Gerät ersetzt, das auch über eine
Der Geldautomat der Raiffeisenbank im Bahnhof Bullay wurde vor einigen Wochen durch ein neues Gerät ersetzt, das auch über eine Einzahlungsfunktion verfügt.
Birgit Pielen

Immer mehr Menschen zahlen digital, doch Bargeld bleibt wichtig. Wo gibt es im Kreis Cochem-Zell noch Geldautomaten?

Lesezeit 3 Minuten
Auch wenn das Bezahlen mit Girocard oder Smartphone-App weiter zunimmt: Viele Menschen haben Bargeld dabei, wenn sie unterwegs sind. Wo aber gibt es im Kreis Cochem-Zell überhaupt noch Geldautomaten?Nach eigenen Angaben betreibt die Raiffeisenbank Mehr das engste Geldautomatennetz der Region – mit Standorten in Blankenrath, Briedel, Büchel, Bullay, Ernst, Ediger-Eller, Kaifenheim, Kaisersesch, Lutzerath und Zell.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellFinanzen
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren