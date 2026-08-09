Immer mehr Menschen zahlen digital, doch Bargeld bleibt wichtig. Wo gibt es im Kreis Cochem-Zell noch Geldautomaten?
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Auch wenn das Bezahlen mit Girocard oder Smartphone-App weiter zunimmt: Viele Menschen haben Bargeld dabei, wenn sie unterwegs sind. Wo aber gibt es im Kreis Cochem-Zell überhaupt noch Geldautomaten?Nach eigenen Angaben betreibt die Raiffeisenbank Mehr das engste Geldautomatennetz der Region – mit Standorten in Blankenrath, Briedel, Büchel, Bullay, Ernst, Ediger-Eller, Kaifenheim, Kaisersesch, Lutzerath und Zell.