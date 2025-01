Wo gibt es in Cochem-Zell besonders viele Knöllchen?

Einmal kurz in den Supermarkt springen ... und zu einem Knöllchen zurückkommen. Vor dieser Situation haben sich sicher schon viele Autofahrer wiedergefunden. An diesen Orten in Cochem-Zell kontrolliert das Ordnungsamt besonders häufig.