Reichtum in der Region Wo die Einkommensmillionäre der Region leben 15.10.2026, 10:00 Uhr

i Wo die Einkommensmillionäre von Eifel, Mosel und Hunsrück leben. dpa/Patrick Seeger

Während in Rheinland-Pfalz rund 655.000 Menschen als armutsgefährdet gelten, lebt auch in der Region eine beachtliche Zahl von Einkommensmillionären. Wo wohnen die Glücklichen – und warum bleiben manche Zahlen geheim?

Wer wissen möchte, ob er als arm oder reich gilt, muss die Statistik bemühen. Danach gilt in Rheinland-Pfalz als armutsgefährdet, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. In Zahlen ausgedrückt: Für eine alleinlebende Person lag diese Grenze zuletzt bei 1.







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