Während in Rheinland-Pfalz rund 655.000 Menschen als armutsgefährdet gelten, lebt auch in der Region eine beachtliche Zahl von Einkommensmillionären. Wo wohnen die Glücklichen – und warum bleiben manche Zahlen geheim?
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Wer wissen möchte, ob er als arm oder reich gilt, muss die Statistik bemühen. Danach gilt in Rheinland-Pfalz als armutsgefährdet, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. In Zahlen ausgedrückt: Für eine alleinlebende Person lag diese Grenze zuletzt bei 1.