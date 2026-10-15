Reichtum in der Region
Wo die Einkommensmillionäre der Region leben
Wo die Einkommensmillionäre von Eifel, Mosel und Hunsrück leben.
Wo die Einkommensmillionäre von Eifel, Mosel und Hunsrück leben.
dpa/Patrick Seeger

Während in Rheinland-Pfalz rund 655.000 Menschen als armutsgefährdet gelten, lebt auch in der Region eine beachtliche Zahl von Einkommensmillionären. Wo wohnen die Glücklichen – und warum bleiben manche Zahlen geheim?

Lesezeit 2 Minuten
Wer wissen möchte, ob er als arm oder reich gilt, muss die Statistik bemühen. Danach gilt in Rheinland-Pfalz als armutsgefährdet, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. In Zahlen ausgedrückt: Für eine alleinlebende Person lag diese Grenze zuletzt bei 1.
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