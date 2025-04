Sie ist ein mächtiges und prächtiges Gotteshaus, die Kirche St. Johannes der Täufer in Hambuch. Ihr Turm prägt das Ortsbild des Eifelortes und sie kann auf eine lange und beeindruckende Geschichte zurückblicken. Und sie ist noch was Besonderes: Denn sie gehört nicht der katholischen Kirche, sondern der kommunalen Gemeinde.

„Das wusste die Gemeinde lange Zeit überhaupt nicht. Erst als vor einigen Jahren Renovierungsarbeiten anstanden, haben wir vom Bistum davon erfahren, dass der Grund und Boden uns gehört. Das war vorher nie ein Thema im Gemeinderat“, erzählt schmunzelnd Mathias Hetger, der Ortsbürgermeister von Hambuch.

Diskussionen um Zuschüsse sind programmiert

Doch Hambuch ist im Kreis kein Einzelfall. Es sind große Kirchen wie Hambuch, aber auch kleine Kapellen oder Kirchen wie in Brieden, Wagenhausen, Gamlen, Walhausen oder Schauren. Sie alle sind im Besitz der Orts-, nicht aber der Pfarrgemeinden. „Es gibt im Bistum Kirchen, die sich im Eigentum der Zivilgemeinden befinden und von den Kirchengemeinden auch regelmäßig für Gottesdienste genutzt werden. In diesem Fall sind die Kirchen in der Regel auch geweiht“, heißt es dazu aus dem Bistum Trier. Wie viele solcher Kirchen es im Bistum gibt, kann Trier nicht sagen, ist aber sicher, dass es sich um einen verhältnismäßig eher kleinen Anteil handelt.

„Die Pfarrgemeinde betreibt und unterhält alles, die Ortsgemeinde hat da bisher nichts dazu gezahlt“, meint Heinz Winnebeck, im Verwaltungsrat der Pfarrei Kaisersesch und die gute Seele der Hambucher Kirche. Aber es habe schon Diskussionen gegeben, als vor zehn Jahren größere Renovierungen anstanden und das Bistum dann mitteilte, dass das Grundstück ja der Ortsgemeinde gehören würde. „Beim Außenbereich gab es keine Diskussionen über die Zuschüsse, aber mittlerweile dann schon“, erinnert sich Winnebeck

Das Grundstück für einen symbolischen Preis? Bistum lehnt ab

Kirchen- und Ortsgemeinde hätten Gespräche geführt und es sei sich drauf geeinigt worden, dass die Kirchengemeinde das Grundstück für einen symbolischen Preis von der Ortsgemeinde erwirbt. „Dies wurde aber vom Bistum nicht erlaubt. Bei der jüngsten Renovierung wurde dann mitgeteilt, dass dies der letzte Zuschuss seitens des Bistums wäre. Aber mit dem Geld können wir derzeit wirtschaften“, so Heinz Winnebeck.

Die heutige Hambucher Kirche wurde 1846 bis 1849 erbaut, die vier Kirchspieldörfer Hambuch, Gamlen, Eulgem und Zettingen zahlten 10.600 Taler. Und die Menschen aus den Dörfern mussten helfen, die Kirche aufzubauen. „Uns liegt diese Kirche am Herzen, ist auch eine Verpflichtung, das, was unsere Vorfahren aufgebaut haben, zu erhalten“, unterstreicht Mathias Hetger.

i Heinz Winnebeck (links) und Ortsbürgermeister Mathias Hetger in der Hambucher Kirche. Junker Dieter

„Jetzt, wo das Geld aus verschiedenen Gründen knapp wird, zieht man sich plötzlich auf die Eigentumsverhältnisse zurück.“

Toni Göbel, Ortsbürgermeister von Dohr

Das will auch Toni Göbel, der Ortsbürgermeister von Dohr. Auch die Dohrer Kirche gehört der Gemeinde. „Das war uns lange nicht bewusst, wir haben davon auch erst durch Zufall erfahren, als ein Zuschussantrag für den Turm gestellt wurde“, erinnert sich Toni Göbel. Das Bistum habe im Zusammenhang mit der Auflösung der Pfarreien Cochem, Faid und Klotten signalisiert, dass man sich an künftigen Renovierungskosten der Dohrer Kirche nicht beteiligen werde, weil die Kirche im Eigentum der Ortsgemeinde stehe, so der Ortsbürgermeister. „Das kann ich nicht nachvollziehen. Wie die ältesten Kataster-Aufzeichnungen von 1832 belegen, stand die Kirche immer schon im Eigentum des Dorfes. Doch das hat jahrhundertelang keinen beim Bistum interessiert. Doch jetzt, wo das Geld aus verschiedenen Gründen knapp wird, zieht man sich plötzlich auf die Eigentumsverhältnisse zurück“, bedauert Göbel.

Die kleine Kirche in Walhausen im Hunsrück. Junker Dieter Die Kapelle in Wagenhausen in der Eifel. Die kleine Kirche in der Hunsrückgemeinde Schauren. Junker Dieter Die Kirche in Gamlen. Auch sie ist in Besitz der Kommune. Hier gibt es mittlerweile einen Förderverein zum Erhalt des Gotteshauses Der Dohrer Ortsbürgermeister Toni Göbel vor "seiner" Kirche im Dorf. Das kleine Kirchlein in Brieden in der Eifel gehört der Ortsgemeinde, nicht der Kirche. Junker Dieter 1 / 6

Förderverein kämpft fürs Gotteshaus

Die Gemeinde hat die Dohrer dazu aufgerufen, mehr an den Gottesdiensten teilzunehmen, damit es seitens des Bistums nicht heiße, es bestehe kein Interesse an der Kirche. Und auch ein Förderverein wurde ins Leben gerufen, damit auch hier gezeigt wird, dass Dohr die Kirche am Herzen liegt. „Mehr als 30 Dohrer sind in kurzer Zeit dem Verein beigetreten. Wir kämpfen für unsere Kirche“, so der Ortsbürgermeister. Einen Förderverein gibt es übrigens auch in Gamlen für die dortige Kirche.

Grundsätzlich seien die Kirchengemeinden zunächst nur für die Kirchen verantwortlich, die sich auch in deren Eigentum befinden, betont das Bistum Trier gegenüber der RZ. Wie Kirchengemeinden und Zivilgemeinden das dann in der Praxis handhaben, komme auf die Absprachen vor Ort an, heißt es weiter.

Dekan Wilhelm: Es braucht ein Konzept

Für den Pastoralen Raum Kaisersesch kündigte der dortige Dekan Michael Wilhelm in Kürze ein Immobilienkonzept für die 26 Kirchen an. „Wir müssen die Pfarrkirche festlegen, aber auch die Nutzung anderer Gotteshäuser im Pastoralen Raum“, erläuterte er. Inwieweit da die Besitzverhältnisse eine Rolle spielen würden, müsse man sehen. Aber für ihn ist eins in jedem Fall klar: „Uns sind alle unsere Kirchen gleich wichtig.“