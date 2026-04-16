Einkaufen in der Eifel: Wittlicher Schlossgalerie: Das wünschen sich Besucher
Einkaufen in der Eifel
Wittlicher Schlossgalerie: Das wünschen sich Besucher
Beschädigte Fassade und Graffiti waren gestern. Warum Leute gerne in die Wittlicher Schlossgalerie gehen und welche Vorschläge sie für die noch vorhandenen Leerstände haben.
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Wie steht es um die in die Kritik geratene Wittlicher Schlossgalerie? Zuletzt haben sich viele negative Schlagzeilen gehäuft: Rattenfallen, Vandalismus, Graffiti, Leerstände. Wir haben uns in der Schlossgalerie umgeschaut – und haben Positives gesehen.