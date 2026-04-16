Einkaufen in der Eifel
Wittlicher Schlossgalerie: Das wünschen sich Besucher
Viele Schüler nutzen ihre Pausen und Freistunden gerne, um zur Filliale von Drogerie Müller in der Schlossgalerie zu gehen.
Viele Schüler nutzen ihre Pausen und Freistunden gerne, um zur Filliale von Drogerie Müller in der Schlossgalerie zu gehen.
Sinah Kneip

Beschädigte Fassade und Graffiti waren gestern. Warum Leute gerne in die Wittlicher Schlossgalerie gehen und welche Vorschläge sie für die noch vorhandenen Leerstände haben.

Lesezeit 4 Minuten
Wie steht es um die in die Kritik geratene Wittlicher Schlossgalerie? Zuletzt haben sich viele negative Schlagzeilen gehäuft: Rattenfallen, Vandalismus, Graffiti, Leerstände. Wir haben uns in der Schlossgalerie umgeschaut – und haben Positives gesehen.

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