Zur guten Stimmung auf dem Oktoberfest in Wittlich tragen neben den Musikern auch bayrische Schmankerln bei. Das zahlen Besucher für Bier, Hendl, Weißwurst und Co. in diesem Jahr.

Wittlich. Das größte Oktoberfest in Rheinland-Pfalz startet am Freitag, 26. September, in Wittlich. Wie vor Beginn der Wiesn in München fragen sich auch viele Besucher des Bungert Oktoberfestes, was in diesem Jahr das Bier und die bayerischen Schmankerln kosten werden. Denn neben Musik und Party steht beim Oktoberfest natürlich auch der Genuss im Mittelpunkt. Festwirt Winfried Bungert verrät im Gespräch mit unserer Zeitung, was die Maß Bier, das halbe Hähnchen und Co. in diesem Jahr kosten werden.

Bierpreis 2025: Das kostet die Maß auf dem Oktoberfest in Wittlich und in München

Doch zunächst ein kurzer Blick nach München: Jahr für Jahr steigen auf der Wiesn die Bierpreise – so auch 2025. Wie die Stadt München mitteilt, liegt der Preis für die Maß Bier (1 Liter) auf dem Oktoberfest 2025 zwischen 14,50 Euro und 15,80 Euro, was einer durchschnittlichen Steigerung von mehr als drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr 2024 entspricht.

Und wie schaut es da in Wittlich aus? „Auch in diesem Jahr können unsere Besucher wieder zu fairen Konditionen feiern“, sagt Bungert. Der Preis für eine Maß steige nur um 30 Cent auf 11,80 Euro, der halbe Liter um 20 Cent auf 6,50 Euro. Damit liege man bewusst unter den Bierpreisen der Münchener Festwirte.

Die moderate Preiserhöhung begründet Bungert mit gestiegenen Transportkosten: „Da mussten wir ein bisschen anpassen. Wir würfeln die Bierpreise ja nicht.“ Während die Transportkosten für Bitburger Bier, das nur wenige Kilometer transportiert werden muss, kaum ins Gewicht fallen würden, sei der Transport für das Paulaner Weißbier aus München deutlich teurer geworden. „Da wir bei uns eine Mischkalkulation haben und beide Biere im Festzelt denselben Preis haben, steigt der Preis beim Maßkrug entsprechend um 30 Cent.“

Wie viel Bier auf dem Oktoberfest in Wittlich insgesamt fließt, bleibt zwar ein Geheimnis, doch an den meisten Abenden wird mehr Paulaner gezapft. Allerdings gibt es auch Tage, an denen das Bitburger Pils das Rennen macht. „Manchmal ist es 50/50. Das überrascht uns immer wieder“, sagt Bungert. Er empfiehlt jedoch, Pils aus maximal halblitergroßen Gefäßen zu trinken, da es frisch gezapft am besten schmecke.

Preise für bayerische Schmankerln auf dem Bungert Oktoberfest in Wittlich

Und wie steht es um die Preise für die hausgemachten bayerischen Spezialitäten? Das Bungert Oktoberfest bietet eine breite Auswahl authentischer und traditioneller Gerichte, die aus der hauseigenen Produktion stammen. Weil die Speisen vor Ort in Wittlich hergestellt werden, dürfen zum Beispiel die angebotenen Bratwürstchen nicht „Nürnberger“ genannt werden.

Das sind die Preise: Der Klassiker – das halbe Hähnchen mit Kartoffelsalat – kostet 13,90 Euro. Laut Bungert ist das Hendl, das am Spieß dreht, jedes Jahr der Verkaufsschlager. Bei den vegetarischen Gerichten führen die Käsespätzle für 11,90 Euro die Rangliste an.

Ein weiterer Klassiker ist der Schweinsbraten mit Knödeln und Krautsalat, der für 14,90 Euro angeboten wird. Die Schweinshaxe mit Knödeln und Rotkohl gehört zu den teureren Gerichten und kostet 21,90 Euro. Neun (Wittlicher) Rostbratwürstel vom Holzkohlegrill mit Kartoffelsalat schlagen mit 14,90 Euro zu Buche.

Auch Klassiker wie Obazda, Wurstsalat oder Weißwürste mit Brezel und Senf (9,90 Euro) sind preislich moderat angesiedelt. Mit Ausnahme der Schweinshaxe bleibt damit jedes Gericht unter der 20-Euro-Grenze, betont Bungert. Die 14,90 Euro für den Schweinsbraten hält er für äußerst fair.

„Wichtig, dass das Zelt voll wird“: Maßvolle Preisgestaltung auf dem Wittlicher Oktoberfest

Der Wittlicher Festwirt achtet nicht nur beim Bier auf erschwingliche Preise. „Wir schlagen bei uns nicht willkürlich drauf, sondern nur da, wo es wirklich nötig ist“, erklärt Bungert. Denn überzogene Preise könnten die Stimmung im Zelt beeinträchtigen: „Uns ist wichtig, dass das Zelt voll wird. Ein leeres Festzelt hat keine gute Stimmung.“ Angesichts steigender Gastronomiepreise, über die viele Menschen stöhnen würden, sei es ihm umso wichtiger, die Kosten im Rahmen zu halten. „Wo es nicht unbedingt notwendig ist, haben wir die Preise daher auch nicht erhöht.“

Neben dem großen kulinarischen Angebot ist alles für den Start des Festes vorbereitet – von der Sicherheitsplanung über die Bands bis hin zum Service. Rund 200 Mitarbeiter, darunter 120 aus dem eigenen Team, sorgen dafür, dass das Oktoberfest reibungslos über die Bühne geht. „Wir bereiten uns ein Jahr lang auf dieses Fest vor, und die Vorfreude ist riesig“, sagt Bungert.

Auch bei der Auswahl der Bands gehe man mit Bedacht vor: „Jedes Jahr laden wir die Musiker ein, die uns im Vorjahr am meisten überzeugt haben. Wir setzen alles daran, jedes Jahr noch einen Tick besser zu werden. Aber wenn wir die Stimmung vom letzten Jahr wieder erreichen, sind wir glücklich.“