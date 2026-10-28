Über 100 Mitarbeiter betroffen
Wittlicher Industriebetrieb „ProContur“ in der Krise
Laserschweißtechnik und viele weitere Verfahren setzt ProContur in Wittlich zur Blechverarbeitung ein.
Laserschweißtechnik und viele weitere Verfahren setzt ProContur in Wittlich zur Blechverarbeitung ein.
ProContur

Umsatzeinbrüche und hohe Kosten zwangen die Firma in die Insolvenz. Warum bleibt der Geschäftsführer im Amt und ist er zuversichtlich, dass es wirtschaftlich bald wieder läuft?

Lesezeit 3 Minuten
Insolvenzen haben Konjunktur. Die Zahl der Unternehmenspleiten in Rheinland-Pfalz ist im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund vier Prozent gestiegen, wie das Statistische Landesamt mitteilt. Diese negative Entwicklung geht auch am Wirtschaftsstandort Wittlich nicht spurlos vorbei.
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