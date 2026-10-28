Umsatzeinbrüche und hohe Kosten zwangen die Firma in die Insolvenz. Warum bleibt der Geschäftsführer im Amt und ist er zuversichtlich, dass es wirtschaftlich bald wieder läuft?
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Insolvenzen haben Konjunktur. Die Zahl der Unternehmenspleiten in Rheinland-Pfalz ist im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund vier Prozent gestiegen, wie das Statistische Landesamt mitteilt. Diese negative Entwicklung geht auch am Wirtschaftsstandort Wittlich nicht spurlos vorbei.