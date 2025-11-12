Vom Grabstein zum Modulheim Wittlicher importiert Tiny Häuser aus China Ursula Bartz 12.11.2025, 06:00 Uhr

i In Wittlich dienen sie als Ansichtsexemplare, erklärt Rubas. Diese Modelle seien 5,80 mal 3,50 Meter groß, es gebe aber auch größere modulare Häuser dieser Art. TV/Ursula Bartz

Sie sehen aus wie kleine, leuchtende Raumstationen: Die „Space Cabins“ in der Wittlicher Friedrichstraße. Dahinter steckt ein Mann, dessen Hauptmetier eigentlich Grabsteine sind und der in Zeltingen-Rachtig Großes plant.

Wittlich. Was mag denn das bloß sein? Wer durch die Wittlicher Friedrichstraße fährt, dem fallen dort seit Kurzem große, gläserne Quader ins Auge, deren Umrandungen in wechselnden bunten Farben leuchten. Wie kleine Raumstationen sehen sie aus, die beiden Kuben.







Artikel teilen

Artikel teilen