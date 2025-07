Wittlich. Eine große Diskussion haben die Umbauarbeiten, die seit Beginn der Sommerferien im Einkaufszentrum Bungert laufen, in den sozialen Netzwerken entfacht. Ein Kunde, der sich in seinem gewohnten Einkaufsritual durch die Modernisierungsmaßnahmen gestört fühlt, weil manche Artikel umgeräumt wurden, hatte die Diskussion auf Facebook angestoßen.

Viele Diskussionsteilnehmer halten die Aufregung wegen der kurzen Umbaumaßnahme während der Sommerferien jedoch für völlig übertrieben. So ist beispielsweise zu lesen: „Hauptsache meckern. Die haben den Umbau extra in die Ferien gelegt.“

Die meisten Teilnehmer der Diskussion äußern sich ohnehin positiv zur laufenden Modernisierung: „Was ich gestern gesehen habe, gefiel mir sehr gut. Der neue Boden sieht viel besser aus als die veralteten Fliesen. Ich finde es gut, dass Bungert sich immer wieder etwas Neues einfallen lässt.“

Modernisierung im Einkaufszentrum Bungert in Wittlich

Aber was genau passiert da gerade in Wittlichs bekanntestem Einkaufszentrum? Wir haben die Brüder Matthias und Winfried Bungert vor Ort im Warenhaus getroffen und uns von ihnen erklären lassen, was gemacht wird und warum die Umbauarbeiten notwendig sind. Zu Beginn des Gesprächs erklären die Brüder, dass die Modernisierungsmaßnahmen den Einkauf für die Kunden verbessern sollen. „Wir haben mehr Platz, eine bessere Struktur und bekommen mehr Produkte unter.“

Von der Obst- und Gemüseabteilung über das Frühstücks- und Trockensortiment bis hin zu Haushaltswaren und Molkereiprodukten werden neue Böden verlegt. Dazu werden die Ladenmöbel, Regale und Beleuchtung ausgetauscht. Nach zwölf Jahren seien die alten Ladenmöbel in die Jahre gekommen und die Modernisierungsmaßnahme sei deshalb dringend notwendig gewesen, sagen die Brüder.

Durch eine zusätzliche Ebene entsteht in den meisten Regalen mehr Platz für neue Produkte. Ein weiterer Vorteil: Die Gänge werden breiter. Die Kunden mit ihren Einkaufswagen bekommen mehr Platz. Zudem dürfen sich Kunden direkt hinter der Obst- und Gemüseabteilung auf eine Neuheit freuen, die es bisher noch nicht gab: eine Abteilung mit frischem Brot zur Selbstbedienung, auch SB-Backstation genannt. Frische Brötchen und andere Backwaren gibt es also jetzt nicht mehr nur in der Bäckerei im Foyer, sondern auch direkt im Markt.

Großes und viefältiges Sortiment bei Bungert

Eine weitere Veränderung ist die Verlegung der Haushalts- und Schreibwarenabteilung, die zuvor an der rechten Seite zu finden war, in die Mitte des Markts. Dadurch können an der rechten Seitenwand des Markts höhere Regale aufgebaut werden, wodurch wiederum mehr Platz für Waren aus dem Bereich des Trockensortiments entsteht.

Das neue Regal mit einer Vielzahl von Nudelsorten zeigt, wofür das gut ist. Durch die Modernisierungsmaßnahme kann das Sortiment also erweitert werden, erklären die Gebrüder Bungert. Von gut und günstig im Discountbereich bis hin zu Feinkost- und Bio-Produkten: Das Angebot soll für jeden Geldbeutel etwas bereithalten und – wie bei Bungert üblich – immer auch etwas besonderes, womit man sich von der Konkurrenz abheben möchte, wie beispielsweise das äußerst umfangreiche Sortiment an Grillsoßen oder Fischkonserven mit portugiesischen Sardinen.

i Auch die Abteilung mit Molkereiprodukten wird noch modernisiert. Christian Moeris

Die Umbauarbeiten laufen, wie die Bungerts erklären, hauptsächlich nach Ladenschluss, damit die Kunden davon so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. Durch die Umbau- und Umräumarbeiten erhielten die Bereiche eine klarere Struktur, verspricht Winfried Bungert, was den Einkauf für die Kunden verbessern werde und letztlich das Ziel des gesamten Modernisierungsprojekts sei.

Nach der Obst- und Gemüseabteilung, dem SB-Backshop, dem Trockensortiment sowie den Haushalts- und Schreibwaren soll nun noch die Abteilung mit Molkereiprodukten modernisiert werden. Auch der Sushi-Stand bekommt noch einen neuen Platz, der direkt neben dem bestehenden Häuschen im Markt entstehen soll. Aber auch das wollen die Brüder noch in den Sommerferien und vor der Säubrennerkirmes über die Bühne bringen.