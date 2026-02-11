Eine Stadt im Wandel Wittlich wächst – wie viel bleibt von der Innenstadt? 11.02.2026, 06:00 Uhr

i Dieses Foto aus dem Privatarchiv von Dieter Müllen zeigt den Wittlicher Marktplatz. Das genaue Aufnahmedatum ist nicht bekannt. TV/Privatarchiv Dieter Müllen

Zahlreiche Kneipen, beliebte Modegeschäfte und gleich mehrere Lebensmittelläden direkt vor der Haustür. Die Erinnerungen an alte Zeiten verdeutlichen: In Wittlich hat sich einiges verändert.

Es ist ein Dienstagnachmittag, als der Termin mit Albert Klein, dem ehemaligen Ersten Beigeordneten der Stadt Wittlich, ansteht. Auf dem Weg zu dem Treffpunkt ist nicht viel los – die Straßen sind überwiegend leer, kaum jemand ist unterwegs.Vielleicht liegt es an der kalten und grauen Jahreszeit.







