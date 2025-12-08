Nachruf Wittlich verliert eine außergewöhnliche Unternehmerin Christian Moeris 08.12.2025, 14:00 Uhr

i Unser Archivbild zeigt das verstorbene Unternehmerpaar Beate und Jürgen Bungert im Jahre 2014 vor ihrem Einkaufszentrum in der Friedrichstraße. Foto/TV-Archiv: Klaus Kimmling Foto: Klaus Kimmling

Beate Bungert, die über Jahrzehnte eine tragende Rolle im bedeutenden Einkaufszentrum der Region spielte, ist am Mittwoch nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben.

Wittlich. Wittlich hat eine herausragende Unternehmerin und warmherzige Persönlichkeit verloren: Am Mittwoch, 3. Dezember, ist Beate Bungert nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 74 Jahren aus dem Leben geschieden. Familie und Weggefährten trauern um eine starke Frau, die über Jahrzehnte das Leben ihrer Familie als auch ihrer Mitarbeiter geprägt hat.







