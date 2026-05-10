Knöllchen-Frust
Wittlich: Handwerker finden nicht überall ein Parkplatz
Der große öffentliche Parkplatz in der Kurfürstenstraße in Wittlich bietet nicht für alle Fahrzeuge Parkmöglichkeiten.
Der große öffentliche Parkplatz in der Kurfürstenstraße in Wittlich bietet nicht für alle Fahrzeuge Parkmöglichkeiten.
TV/Christian Moeris

Schon wieder ein Strafzettel? Andreas Klein ist selbstständiger Einzelunternehmer und mit der Parksituation für Handwerksfahrzeuge in Wittlich unzufrieden. Was ist das Problem?

Lesezeit 2 Minuten
Wittlich. Wittlich bietet für Autofahrer einige Parkmöglichkeiten, darunter auch größere Parkplätze, wie der Parkplatz Zentrum am Stadtpark oder der Viehmarkt Parkplatz gegenüber vom Busbahnhof. Für Handwerker, die mit größeren Handwerksfahrzeugen in der Stadt parken müssen, sei dies jedoch oft schwierig.

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