Knöllchen-Frust: Wittlich: Handwerker finden nicht überall ein Parkplatz
Knöllchen-Frust
Wittlich: Handwerker finden nicht überall ein Parkplatz
Schon wieder ein Strafzettel? Andreas Klein ist selbstständiger Einzelunternehmer und mit der Parksituation für Handwerksfahrzeuge in Wittlich unzufrieden. Was ist das Problem?
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Wittlich. Wittlich bietet für Autofahrer einige Parkmöglichkeiten, darunter auch größere Parkplätze, wie der Parkplatz Zentrum am Stadtpark oder der Viehmarkt Parkplatz gegenüber vom Busbahnhof. Für Handwerker, die mit größeren Handwerksfahrzeugen in der Stadt parken müssen, sei dies jedoch oft schwierig.