Knöllchen-Frust Wittlich: Handwerker finden nicht überall ein Parkplatz 10.05.2026, 10:00 Uhr

i Der große öffentliche Parkplatz in der Kurfürstenstraße in Wittlich bietet nicht für alle Fahrzeuge Parkmöglichkeiten. TV/Christian Moeris

Schon wieder ein Strafzettel? Andreas Klein ist selbstständiger Einzelunternehmer und mit der Parksituation für Handwerksfahrzeuge in Wittlich unzufrieden. Was ist das Problem?

Wittlich. Wittlich bietet für Autofahrer einige Parkmöglichkeiten, darunter auch größere Parkplätze, wie der Parkplatz Zentrum am Stadtpark oder der Viehmarkt Parkplatz gegenüber vom Busbahnhof. Für Handwerker, die mit größeren Handwerksfahrzeugen in der Stadt parken müssen, sei dies jedoch oft schwierig.







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