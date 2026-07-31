Großbaustelle mitten in Wittlich: Die Friedrichstraße wird ab August saniert. Sperrungen, Umleitungen und Nachtarbeiten sind geplant. Und wer dort bisher geparkt hat, muss sich künftig einen neuen Platz suchen.
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Die Friedrichstraße zwischen dem Einkaufszentrum Bungert und der Innenstadt zählt zu den wichtigsten Ein- und Ausfahrtstraßen der Kreisstadt Wittlich und wird in Kürze zur Großbaustelle. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Zeitung erklärt, soll die Straße bereits im August saniert werden.