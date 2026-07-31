Mit Sperrungen und Umleitungen
Wittlich: Friedrichstraße wird im August zur Baustelle
Die Friedrichstraße in Wittlich wird im Sommer und Herbst 2026 zur Baustelle.
Die Friedrichstraße in Wittlich wird im Sommer und Herbst 2026 zur Baustelle.
Christian Moeris/TV

Großbaustelle mitten in Wittlich: Die Friedrichstraße wird ab August saniert. Sperrungen, Umleitungen und Nachtarbeiten sind geplant. Und wer dort bisher geparkt hat, muss sich künftig einen neuen Platz suchen.

Lesezeit 4 Minuten
Die Friedrichstraße zwischen dem Einkaufszentrum Bungert und der Innenstadt zählt zu den wichtigsten Ein- und Ausfahrtstraßen der Kreisstadt Wittlich und wird in Kürze zur Großbaustelle. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Zeitung erklärt, soll die Straße bereits im August saniert werden.
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