Stadtrat hat letztes Wort
Wittlich bekommt einen „High-End-Stadtpark“
Im zweiten Bauabschnitt des Projekts Stadtpark 2.0 nimmt die Stadt Wittlich ziemlich viel Geld für Attraktionen, die Jugendliche
Im zweiten Bauabschnitt des Projekts Stadtpark 2.0 nimmt die Stadt Wittlich ziemlich viel Geld für Attraktionen, die Jugendlichen Freude bereiten sollen, in die Hand. (Symbolbild)
dpa/Silas Stein

Wittlich investiert weiterhin die Verschönerung des Stadtparks: Im Bauausschuss wurden die Entwürfe und Highlights für den zweiten Bauabschnitt vorgestellt. Das Gremium reagierte positiv.

Lesezeit 2 Minuten
Im Wittlicher Stadtpark hat sich schon einiges getan: Neue Sitzgelegenheiten, Fitnessgeräte und auch ein Beachvolleyball-Feld stehen für den Sommer bereit. Jetzt hat der beauftragte Planer Christoph Heckel, Geschäftsführer von BGHplan, dem Wittlicher Bauausschuss die weitere Planung zur Verschönerung des Stadtparks vorgestellt.

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