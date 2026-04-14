Stadtrat hat letztes Wort Wittlich bekommt einen „High-End-Stadtpark“ Christian Moeris 14.04.2026, 12:00 Uhr

i Im zweiten Bauabschnitt des Projekts Stadtpark 2.0 nimmt die Stadt Wittlich ziemlich viel Geld für Attraktionen, die Jugendlichen Freude bereiten sollen, in die Hand. (Symbolbild) dpa/Silas Stein

Wittlich investiert weiterhin die Verschönerung des Stadtparks: Im Bauausschuss wurden die Entwürfe und Highlights für den zweiten Bauabschnitt vorgestellt. Das Gremium reagierte positiv.

Im Wittlicher Stadtpark hat sich schon einiges getan: Neue Sitzgelegenheiten, Fitnessgeräte und auch ein Beachvolleyball-Feld stehen für den Sommer bereit. Jetzt hat der beauftragte Planer Christoph Heckel, Geschäftsführer von BGHplan, dem Wittlicher Bauausschuss die weitere Planung zur Verschönerung des Stadtparks vorgestellt.







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