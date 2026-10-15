Nach Benzinklau in Kaisersesch Wird wegen hoher Preise an Tankstellen mehr gestohlen? Ulrike Platten-Wirtz 15.10.2026, 14:00 Uhr

i Der Griff zum Zapfhahn ist teuer. Häufen sich deshalb Betrugsdelikte an Tankstellen? Marijan Murat. Marijan Murat/dpa

Kürzlich hat ein vermummter Quadfahrer an einer Tankstelle in Kaisersesch zwei Kanister Benzin gestohlen. Hat das etwas mit den hohen Spritpreisen zu tun? Unsere Redaktion hat nachgefragt, ob sich Tankdiebstähle in jüngster Zeit häufen.

Ein Kunde befüllt an der Tankstelle sein Fahrzeug mit Benzin, doch anstatt zu bezahlen, fährt er einfach davon – eine Situation, die an Tankstellen in der Region immer wieder vorkommt. Sind Person und Kennzeichen auf einem Überwachungsvideo zu erkennen, ist die Fahndung nach dem Täter meist einfach.







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