In der nächsten Sitzung beschäftigt sich der Cochemer Stadtrat unter anderem mit einem Antrag der SDP-Fraktion zur Erstellung eines Stadtteilkonzepts in der Pinnerstraße. Hier könnten ein Parkdeck sowie Sozialwohnungen entstehen.
Einen schönen Anblick bietet die Pinnerstraße zwischen dem Parkplatz an der Unterführung bis zum Bahnhof nicht gerade. Die SPD-Fraktion im Stadtrat beantragt deshalb, ein Stadtteilkonzept zu erstellen und vorausschauend für die Zukunft der Kreisstadt zu planen.