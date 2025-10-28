Neues Stadtentwicklungskonzept Wird Pinnerstraße in Cochem zum neuen Wohnquartier? 28.10.2025, 12:00 Uhr

i Derzeit bietet die Pinnerstraße mit der Brandruine keinen schönen Anblick. Die SPD-Fraktion im Stadtrat möchte, dass sich das ändert. Ulrike Platten-Wirtz

In der nächsten Sitzung beschäftigt sich der Cochemer Stadtrat unter anderem mit einem Antrag der SDP-Fraktion zur Erstellung eines Stadtteilkonzepts in der Pinnerstraße. Hier könnten ein Parkdeck sowie Sozialwohnungen entstehen.

Einen schönen Anblick bietet die Pinnerstraße zwischen dem Parkplatz an der Unterführung bis zum Bahnhof nicht gerade. Die SPD-Fraktion im Stadtrat beantragt deshalb, ein Stadtteilkonzept zu erstellen und vorausschauend für die Zukunft der Kreisstadt zu planen.







