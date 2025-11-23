Speicheranlagen im Gespräch Wird in Kaisersesch bald Strom geparkt? Brigitte Meier 23.11.2025, 10:00 Uhr

i Das Abwasserwerk Kaisersesch wäre möglicherweise ein Standort für eine Batteriespeicheranlage. Kevin Rühle

Ein Ort, wo überschüssiger Strom zwischenlagert: In Kaisersesch hegen Unternehmen Interesse daran, Batteriespeicheranlagen anzusiedeln. Der Stadtrat hat sich mit dieser Thematik nun befasst. Wir beantworten fünf wichtige Fragen zu dem Thema.

Vier ortsfremde Unternehmen und eines aus der Region zeigen Interesse am Kauf oder an der Pacht von öffentlichen Flächen der Stadt Kaisersesch, um dort Batteriespeicheranlagen zu errichten. In seiner jüngsten Sitzung war der Stadtrat aufgefordert, eine Grundsatzentscheidung für oder gegen die Ansiedlung von Batteriespeicheranlagen zu fällen.







