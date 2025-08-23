Es ist eines der umstrittensten Projekte an der Mosel. Ein niederländischer Investor will in den Weinbergen zwischen Zell und Briedel eine große Ferienhaussiedlung bauen – inklusive Sportboothafen. Gespannt blicken jetzt alle auf eine Landesbehörde.

Es ist eine fast unendliche Geschichte: Seit 2007 will der niederländische Investor John van der Voort den Ferienpark Marina Weingarten in Zell bauen. Neben einem Hafen für Sportboote mit 80 Liegeplätzen sollen in den Weinbergen 180 Wohneinheiten entstehen. Die wiederum sollen dann zu einem Preis ab 300.000 Euro verkauft werden – als Ferienwohnungen. Das Projekt ist äußerst umstritten. Jetzt kommt es auf die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord an. Die Behörde entscheidet, ob der Jachthafen gebaut werden darf. Nur dann wird es laut Investor auch einen Ferienpark geben.

Fast wäre John van der Voort schon 2016 am Ziel gewesen. Am 15. März 2016 erteilte die SGD Nord einen Planfeststellungsbeschluss, also das Baurecht für den Sportboothafen. Die Landesbehörde ist aus gewässerschutzrechtlichen Gründen dafür zuständig. Zu diesem Zeitpunkt waren noch circa 130 Liegeplätze geplant. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) klagte gemeinsam mit der Bürgerinitiative „Erhalt der Kulturlandschaft Zeller Hamm“ gegen die Entscheidung und bekam recht: Das Verwaltungsgericht Koblenz urteilte 2017, dass der Planfeststellungsbeschluss rechtswidrig war – wegen Planungsfehlern. 2018 wies das Oberverwaltungsgericht Koblenz einen Antrag auf Revision des Urteils ab.

i Die Karte zeigt eine frühe Planung des Ferienparks und des Sportboothafens. Marina Weingarten Projekt GmbH

Jahre später kam ein neues Verfahren in Gang. Der Jachthafen wurde verkleinert, statt 130 soll es nur etwas mehr als 80 Liegeplätze geben. Die SGD Nord teilt auf Anfrage unserer Zeitung mit: „ Die Marina Weingarten Zell Projekt GmbH hat der SGD Nord im Mai 2023 einen ersten Entwurf der Antragsunterlagen vorgelegt. Im Oktober 2023 wurden dann die endgültigen und vollständigen Antragsunterlagen zum Bau eines Sportboothafens und des dazugehörigen Hafenbeckens bei Moselkilometer 89,85 (linkes Ufer) in der Gemarkung Zell/Briedel eingereicht.“

Nun läuft also ein erneutes Planfeststellungsverfahren, bei dem geprüft wird, ob der Bau und Betrieb eines Sportboothafens mit Paragraf 43 des Landeswassergesetzes vereinbar ist. „Alle Behörden, deren Aufgabenbereich durch die Planungen berührt ist, sowie die anerkannten Naturschutzverbände wurden von der SGD Nord um Stellungnahme zum Vorhaben gebeten“, heißt es weiter. „Nachdem die Planunterlagen zu Jahresbeginn offengelegt wurden, fand am 19. November 2024 der nicht-öffentliche Erörterungstermin statt, bei dem die eingereichten Einwendungen mit der Antragstellerin erörtert wurden.“

i Dort, wo jetzt noch Weinberge sind, soll ein großer Ferienpark inklusive Sportboothafen gebaut werden. Birgit Pielen

Nach dem Erörterungstermin sei deutlich geworden, dass eine Überarbeitung der Antrags- und Planunterlagen notwendig sei, teilt SGD weiter mit und erklärt: „Am 27. Mai 2025 legte die Marina Weingarten Projekt GmbH einen neuen Antrag für den Bau und Betrieb eines Hafens für Sportboote vor, der überarbeitete und ergänzte Antrags- und Planunterlagen enthält. Am 10. Juli 2025 kündigte der Antragsteller die Vorlage weiterer Unterlagen an.“ Doch diese Unterlagen liegen laut SGD noch nicht vor. Deshalb könnten die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und die Offenlage nicht durchgeführt werden. „Derzeit ist kein verlässlicher Zeitplan für die weiteren Verfahrensschritte möglich“, heißt es abschließend zur Anfrage unserer Zeitung.

Ohne Hafen kein Ferienpark: Deshalb gibt es auch noch keinen Bauantrag für die Häuser, die in den Weinbergen gebaut werden sollen. Einige Grundstücke hat der Investor bereits gekauft, für weitere gibt es Optionsverträge, die immer wieder verlängert worden sind. Die Stadt Zell und die Gemeinde Briedel haben zwar die Bauleitplanung in Gang gebracht, orientieren sich zeitlich aber bei weiteren Schritten an der SGD Nord. Priorität hat die Genehmigung des Sportboothafens, sonst wird alles andere überflüssig.

Und selbst wenn es grünes Licht geben sollte: Der BUND hat gegenüber unserer Zeitung mehrfach betont, notfalls wieder gegen eine Genehmigung zu klagen. Und das würde die Realisierung des Projektes erneut verzögern. Marina Weingarten hat das also Zeug, eine eigene „Unendliche Geschichte“ zu schreiben.