Haus Schorreck in Kaisersesch Wird die Schrottimmobilie zur Gedenkstätte? Brigitte Meier 02.12.2025, 09:50 Uhr

i Die Schrottimmobilie Haus Schorreck in Kaisersesch soll umgenutzt werden. Brigitte Meier

Diskussionen um Haus Schorreck in Kaisersesch: Zwei Alternativen zur Nutzung wurden vorgeschlagen, damit das Haus nicht weiter verkümmert. Worum es geht – und was nun damit passieren soll.

Die Überreste eines jüdischen Friedhofs und Gedenktafeln an der alten Molkerei und der Alten Schule erinnern an die Juden, die bis 1938/42 in Kaisersesch lebten und von den Nationalsozialisten vertrieben oder ermordet wurden. Eine sichtbarere Gedenkstätte soll nun im alten Ortskern entstehen, wenn nach Abriss des Hauses Schorreck eben jenes Grundstück frei sein wird.







