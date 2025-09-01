Seit Jahren kämpft die Bürgerinitiative Endert in Cochem gegen zu viel Verkehr, Lärm und Feinstaub auf der L98. Außerdem sind Fahrbahn und Gehweg zum Teil in einem desolaten Zustand. Was der Landesbetrieb Mobilität dazu sagt.

Bei den Bemühungen der Bürgerinitiative (BI) Endert, den Verkehr zwischen dem Campingplatz Schausten und dem Cochemer Parkhaus zu beruhigen, geht es auch immer wieder um die Schäden auf der Fahrbahn und dem Gehweg. Unsere Zeitung hat beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz nachgefragt, wie Fachleute den Zustand der Straße beurteilen und ob eine Sanierung ansteht.

Da es sich bei der Endertstraße, die etwa in Höhe des Cochemer Parkhauses beginnend in Richtung Landkern führt, um eine Landesstraße handelt, ist das Land Rheinland-Pfalz grundsätzlich für die Verkehrssicherheit der Fahrbahn zuständig. Der Gehweg hingegen sei ausschließlich Angelegenheit der Stadt, teilt die Sprecherin des LBM auf Anfrage mit.

„Die L98 befindet sich grundsätzlich in einem verkehrssicheren Zustand.“

Landesbetrieb Mobilität Cochem-Koblenz

Laut Angabe des LBM weist die Fahrbahn in besagtem Abschnitt zwar sogenannte Verdrückungen auf, befinde sich aber grundsätzlich in einem verkehrssicheren Zustand. Verdrückungen sind laut Definition Fahrbahnschäden, bei denen sich der Asphalt unter dem Gewicht von Fahrzeugen verformt. Umgangssprachlich spricht man auch von Spurrillen, die unter anderem durch den Schwerlastverkehr oder die Hitze hervorgerufen werden können. Laut LBM rühren die Verdrückungen in der Endertstraße aber „von zahlreichen Aufbrüchen beim Verlegen von Ver- und Entsorgungsleitungen“.

i Auf der Strecke zwischen Parkhaus und Campingplatz sind sogenannte Verrückungen zu sehen. Michael Hölzenbein

Bei einem Um- oder Ausbau der Straße wäre der LBM federführend verantwortlich. „Ziel ist aber immer ein gemeinsamer Ausbau von Gehweg und Fahrbahn“, heißt es vonseiten der Behörde. Wegen eines gemeinschaftlichen Ausbaus wird der LBM von daher Kontakt mit der Stadt Cochem aufnehmen – und bei Zustimmung der Stadt eine entsprechende Planung auf den Weg bringen. „Diese wird dann regelmäßig eng unter anderem mit Stadt und Anliegern abgestimmt“, so die LBM-Sprecherin weiter.

Planung zur Instandhaltung zeitaufwendig

Da die Planung einer Ortsdurchfahrt äußerst komplex sei, unter anderem wegen der vielen verschiedenen Belange und unterschiedlicher Nutzungen, die berücksichtigt werden müssen, erfordere sie auch entsprechend viel Zeit. Der LBM prüft deshalb derzeit eine Instandsetzung der Fahrbahn an der Oberfläche als Zwischen- beziehungsweise Übergangslösung. Einen genauen Zeitpunkt für die mögliche Instandsetzung wird noch nicht genannt. Allerdings bestätigt der LBM, dass ein verkehrssicherer Straßenzustand auf jeden Fall weiterhin gewährleistet wird.

Die Endertstraße gehört zu den meistbefahrenen Straßen in der Kreisstadt und gilt als Einfahrtstor von der Eifel an die Mosel. Über das hohe Verkehrsaufkommen beschweren sich Anlieger seit Langem. Es wurden Messungen zur Anzahl der Fahrzeuge und zum Lärmschutz vorgenommen. Auch seitens des LBM wurde das durchschnittliche Verkehrsaufkommen gezählt. Laut Messergebnissen befahren aufs Jahr gesehen durchschnittlich täglich 4.224 Fahrzeuge die Endertstraße. Der Anteil an Schwertransporten liegt bei 4 Prozent.

Zu viel, findet die BI Endert und wird sich weiter dafür starkmachen, dass der Verkehr beruhigt, sowohl Straße als auch Gehweg saniert werden.