Trotz Defizits im Haushalt Wird Cochems Bahnhof vom Schandfleck zum Schmuckstück? Ulrike Platten-Wirtz 29.03.2026, 15:00 Uhr

i Kein schöner Anblick. Der Bahnhof in Cochem ist in die Jahre gekommen und müsste dringend saniert werden. Ulrike Platten-Wirtz

Trotz eines Millionen-Defizits im Haushalt will die Stadt Cochem ihren Bahnhof wohl zurückerwerben und sanieren. Das historische Gebäude könnte eine Rolle im neuen Wohnquartier Pinnerberg spielen.

Seitens der Stadt gibt es Bestrebungen, den maroden Bahnhof zurückzukaufen. Das wird zwar in der öffentlichen Sitzung des Stadtrats nicht explizit ausgesprochen. Doch während der Debatte um den Haushalt gibt es Aussagen, die darauf schließen lassen. Der Haushalt der Stadt weist in diesem Jahr ein Defizit von rund 2,5 Millionen Euro aus.







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