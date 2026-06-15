Gutachten ist eindeutig Wird Cochemer Hallenbad neugebaut? Dieter Junker 15.06.2026, 18:00 Uhr

i Das Cochemer Schwimmbad hat eine attraktive Außenanlage, doch im Inneren gibt es einen hohen Sanierungsbedarf. Das Hallenbad ist in die Jahre gekommen. Kevin Rühle

Ein Gutachten empfiehlt für das Moselbad Cochem den Neubau des Hallenbades. Die Verbandsgemeinde hofft auf Millionenförderung vom Bund – nun beraten die Gremien über das Großprojekt.

Wie geht es weiter mit dem Moselbad Cochem? Immer wieder sorgen hohe Defizite und der immense Sanierungsbedarf für Diskussionen in den Gremien der Verbandsgemeinde Cochem. Nicht zuletzt deshalb wurde für das Moselbad, aber auch für die Freibäder ein Gutachten mit einer Bedarfsprognose, einem Raumprogramm und einer Machbarkeitsstudie mit Wirtschaftlichkeitsprognose mit einem Entwicklungskonzept in Auftrag gegeben.







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