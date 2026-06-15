Neue Skulptur in Ediger-Eller
„Wir wollen nur schönen Fußball sehen“
Seit 2006 fertigt Schmiedemeister Rudolf Franzen aus Ediger Stahlskulpturen zur Fußball-WM an. Hier präsentiert er seine neueste
Seit 2006 fertigt Schmiedemeister Rudolf Franzen aus Ediger Stahlskulpturen zur Fußball-WM an. Hier präsentiert er seine neueste Kreation.
Ulrike Platten-Wirtz

Dorfschmied Rudolf Franzen hat wieder zugeschlagen. Zum Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft hat er eine neue Stahlskulptur geschaffen. Diesmal mit politischer Botschaft. 

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Fußball ist seine Leidenschaft. Dorfschmied Rudolf Franzen fertigt seit 2006 zu jeder Fußball-Weltmeisterschaft eine passende Skulptur aus Cortenstahl an. Seine jüngste Kreation trägt sogar eine politische Botschaft. „Ursprünglich sollte es ein amerikanischer Adler werden, der zum einen Speedy Gonzales, die schnellste Maus von Mexiko, zum anderen einen kanadischen Braunbären unter seinen Fittichen hat“, erklärt Franzen.

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