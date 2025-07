Ellenz-Poltersdorf. Wenn bei einer Veranstaltung der Spaß an der Freude oberste Priorität hat, steht der Gastgeber dem Vorschlag für einen neuen Programmhöhepunkt meist positiv gegenüber. Und wenn ein solcher dann noch aus den eigenen Reihen kommt und sich die Erwartungsfreude bei den Gästen in einer ansehnlichen Teilnehmerzahl widerspiegel. Dann sieht man sich in seiner Annahme bestätigt, hier einen neuen Publikumsmagnet kreiert zu haben.

Viel Körpereinsatz der Teilnehmenden

So jetzt auch geschehen bei den Weinfesttagen in der Doppelgemeinde, wo in der Ideenschmiede der SSV-Kicker eine Winzerolympiade entstand und auf Anhieb für eine Riesengaudi sorgte. Die einzelnen Disziplinen waren zwar nicht gänzlich unbekannt, erwiesen sich aber dennoch als kurzweilige Spaßgaranten für alle Beteiligten. So rekrutierten sich die Teilnehmenden aus Familien, Vereinen und Stammtischen und zeigten auch als Antisportskanonen amüsanten Körpereinsatz. Trotz Abzügen in der B-Note, machten Toga-Tanten, Tempel-Tussis, Queenies, Fischis und Kinderteams eine gute Figur.