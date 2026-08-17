Trockenheit beeinflusst Ernte
Winzer an Rhein und Mosel lechzen nach Wasser
Die Weinberge an Rhein und Mosel stehen wegen der Extremhitze unter Druck.
Die Weinberge an Rhein und Mosel stehen wegen der Extremhitze unter Druck.
Wolfgang Lucke

Trauben mögen die Sonne, nur wenn es so gar keinen Regen gibt, wird es problematisch. Winzer an Rhein und Mosel zeigen, wie ihnen die Dürre zu schaffen macht – und warum sie den Jahrgang trotzdem noch nicht aufgegeben haben.

Lesezeit 3 Minuten
Die Fahrt vorbei an den Weinbergen von Rhein und Mosel offenbart dem Laien nicht beim ersten Anblick das große Problem, das Winzerinnen und Winzern zurzeit teilweise großes Kopfzerbrechen bereitet. Natürlich ist die Sonne für die Entwicklung der Trauben notwendig.
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