„Winterzauber“ in Dohr hilft einer Schule in Ruanda

Wenn in Dohr in der Eifel der „Winterzauber“ angesagt ist, hat das einen tieferen Sinn. Dort werden nämlich nicht nur Spenden für die eigene Grundschule gesammelt.
Nach der gelungenen Premiere 2016 konnten sich gewogene Besucher an der Veranstaltung „Winterzauber“ in Dohr heuer zum vierten Mal erfreuen. Gastgeber war einmal mehr die örtliche Astrid-Lindgren-Schule mit Schulleiterin Julia Kronibus, ihrem 24-köpfigen Lehrerkollegium sowie den engagierten Schülerinnen und Schülern.