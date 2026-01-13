Mit reichlich Verzögerung Windwarnanlage am Hochmoselbrücke geht bald in Betrieb Ursula Bartz 13.01.2026, 12:00 Uhr

i Bald soll hier, auf den Schildern am Hochmoselübergang, mehr als nur eine graue Fläche zu sehen sein. TV/Christian Moeris

Schon lange sollte die Anlage, die am Hochmoselübergang vor starkem Wind warnt, ihren Dienst tun. Doch der Start zog sich hin. Jetzt ist der große Moment gekommen, sagt der Landesbetrieb Mobilität.

Zeltingen-Rachtig. Wie gefährlich Wind und Wetter für den Straßenverkehr werden können, haben die vergangenen Tage allzu deutlich gezeigt. Gerade in großen Höhen entwickelt ein sonst laues Lüftchen schon einmal enorme Kraft. Deshalb wird schon seit Jahren daran gearbeitet, den Hochmoselübergang mit einer Windwarnanlage auszustatten.







