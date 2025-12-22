Grüne Energie entlastet Etat Windräder fegen Geld in die Gemeindekasse von Kail Nina Legler 22.12.2025, 07:00 Uhr

In diesem Jahr nahm RWE seinen ersten Windpark in Rheinland-Pfalz in Betrieb. Seither stehen in Kail drei Windräder. RWE

Zwischen Grabhügelfeldern und Siedlungen aus der Bronze- bis Eisenzeit steht in Kail seit mehreren Monaten nun auch ein Windpark von RWE. Der Ortsbürgermeister berichtet, wie er die Bauphase erlebt hat und wie Kail von der Anlage profitiert.

Drei Windräder ragen auf dem Hochplateau in Kail in den Himmel. Bereits vor wenigen Monaten wurde der erste Windpark von RWE in Rheinland-Pfalz in Betrieb genommen, der circa 7500 Haushalte pro Jahr mit grünem Strom versorgen soll. Das geht aus einer Pressemitteilung von RWE hervor.







