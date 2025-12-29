Willi Steinmetz siegt bei 7-Schräm-Turnier in Ulmen

Im Bürgerhaus Ulmen mischen sich Jubel, Spannung und Eifeler Brauchtum. Bei der 41. Auflage der 7‑Schräm‑Rheinland‑Meisterschaft messen sich mehr als 300 Spieler um Pokale, Preise und den Erhalt einer lebendigen Tradition.
Lesezeit 3 Minuten
Der Geräuschpegel im Bürgerhaus Ulmen ist hoch: Jubelschreie hier, enttäuschtes Aufheulen da, prickelnde Spannung liegt in der Luft, und es wird viel gelacht. 314 Spielerinnen und Spieler zocken um den Sieg der 41. 7-Schräm-Rheinland-Meisterschaft. Nach etwa acht Stunden Spielzeit mit fünf Durchgängen und gespanntem Warten auf das Ergebnis kann der strahlende Gewinner seinen Pokal und 500 Euro Prämie entgegennehmen: Willi Steinmetz aus Mayen.