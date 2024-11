Hilflos gefunden Wildtierpflege in Eifel: Mäuse fangen will gelernt sein Brigitte Meier 21.11.2024, 17:03 Uhr

i In einem Gehege in der Eifel hat diese bei Cochem gefundene Wildkatze vorübergehend eine neue Heimat gefunden. Agnes Hennen, BUND

An der Mosel wurden zwei verwaiste Wildkätzchen gefunden und an eine Tierschutzorganisation übergeben. Wie es nun mit den Katzenkindern weitergeht.

In den Wäldern der Eifel lebt ein großer Teil der in Europa vorkommenden Wildkatzen. Zwei junge Katzenkinder hat es aus unbekannten Gründen an die Mosel verschlagen. Hilflos und hungrig wurde ein kleiner Kater (Kuder) auf der Terrasse eines Restaurants in Cochem gefunden und ein kleines Katzenweibchen in einem Keller in Enkirch.

