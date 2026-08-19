Die Branchengrößen Simon-Fleisch aus Wittlich und Artemis aus Kenn bündeln ihre Kräfte beim Wildfleisch: Sie produzieren und vermarkten die Produkte künftig gemeinsam – auch für regionale Supermärkte.
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Als fettarm, regional und bio wird Wildfleisch gerne beworben, und genau hier setzt das Konzept von Artemis an – nun mit wachsendem Erfolg. Schon jetzt verarbeitet der Wildspezialist aus Kenn bei Trier das Fleisch von Wildtieren von der Nordseeküste bis zur Grenze zu Österreich und der Schweiz.