Frust in Eifelstadt Wieso dieses Baugebiet in Daun nicht realisiert wird Mario Hübner 14.11.2026, 15:00 Uhr

i Lange geplant, nun den Schlussstrich gezogen: Das Neubaugebiet „Auf dem Klee" im Dauner Stadtteil Rengen kommt doch nicht. TV/Mario Hübner

Das Baugebiet im Dauner Stadtteil Rengen kommt doch nicht. Dabei war die Nachfrage zu Beginn der Planungen durchaus hoch. Was ist passiert? Und welche anderen Bauplätze gibt es in der Kreisstadt?

Die Vorfreude war groß, die Planung dauerte lange, die erforderlichen Grundstücke hatte die Stadt bereits angekauft – umso ernüchternder und auch enttäuschend ist für viele das Ergebnis: Die bereits vor rund fünf Jahren angestoßene Erweiterung des Baugebiets „Auf dem Klee“ in Daun-Rengen (oberhalb von Astern- und Nelkenweg in Richtung Sportplatz) um 14 Bauplätze wird nicht zustande kommen.







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