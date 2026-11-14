Frust in Eifelstadt
Wieso dieses Baugebiet in Daun nicht realisiert wird
Lange geplant, nun den Schlussstrich gezogen: Das Neubaugebiet „Auf dem Klee" im Dauner Stadtteil Rengen kommt doch nicht.
Lange geplant, nun den Schlussstrich gezogen: Das Neubaugebiet „Auf dem Klee" im Dauner Stadtteil Rengen kommt doch nicht.
TV/Mario Hübner

Das Baugebiet im Dauner Stadtteil Rengen kommt doch nicht. Dabei war die Nachfrage zu Beginn der Planungen durchaus hoch. Was ist passiert? Und welche anderen Bauplätze gibt es in der Kreisstadt?

Lesezeit 3 Minuten
Die Vorfreude war groß, die Planung dauerte lange, die erforderlichen Grundstücke hatte die Stadt bereits angekauft – umso ernüchternder und auch enttäuschend ist für viele das Ergebnis: Die bereits vor rund fünf Jahren angestoßene Erweiterung des Baugebiets „Auf dem Klee“ in Daun-Rengen (oberhalb von Astern- und Nelkenweg in Richtung Sportplatz) um 14 Bauplätze wird nicht zustande kommen.
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