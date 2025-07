Die Situation in Zermüllen hat sich zwar entschärft. Doch war der Unmut über zu hohes Tempo und die Durchfahrt zu vieler Unberechtigter groß – zum Beispiel bei der Anliegerin Christel Christ.

Bei allem Verständnis dafür, dass Bauarbeiten jedweder Art nicht ohne Staub, Lärm und andere Belästigungen über die Bühne gehen – „es war zeitweise dennoch richtig heftig und sehr ärgerlich“, erzählt uns Christel Christ. Die 68-Jährige wohnt mit ihrem Mann in einem Haus, das an gleich zwei durch die Umleitung betroffenen Gemeindestraßen steht: Schützenstraße und Auf der Heeg.

Seit Ende Juni sorgt Ampelanlage für Entlastung

Seit Ende Juni der dritte Bauabschnitt begonnen hat, regelt eine Ampel den Verkehr. Was vorher aus sicherheitstechnischen Gründen nicht möglich war, denn die Straße innerorts war dafür nicht breit genug. Jetzt sei die Belastung überschaubar, meint Christel Christ. Hat aber noch gut in Erinnerung, wie stark sie als Anlieger von der Umleitung unmittelbar vor ihrer Haustür betroffen waren. Wobei sich der Grad der Betroffenheit in den beiden Bauabschnitten unterschieden hätte, räumt sie ein.

Schon als von Juni bis Dezember 2024 die Fahrzeuge durch die Schützenstraße über Wirtschaftswege umgeleitet worden seien, hätten sich viele Autofahrer nicht an die 30-Stundenkilometer-Vorschrift gehalten, und es seien deutlich mehr Fahrzeuge unterwegs gewesen als aus den Dörfern Bauler, Meisenthal, Rothenbach und Zermüllen. Denn nur für diese galt die Umleitung.

Anwohner schützten Grundstücke mit Findlingen und Zaunpfählen

Nach der Winterpause vom 20. Dezember bis zum 4. Februar sei es dann aber erst recht richtig heftig geworden. Denn nun führte die Umleitung direkt an ihrer Haustür über die Straße „Auf der Heeg“ vorbei. Die Anlieger hätten sich nicht anders zu helfen gewusst, als ihre Grundstücke mit Findlingen und Zaunpfählen zu schützen.

Und wiederum hätten sie die gleiche Beobachtung wie im ersten Bauabschnitt gemacht: Trotz des Tempolimits auf nur mehr 20 Stundenkilometer und trotz mehrerer Bodenschwellen seien viele Autos schneller als erlaubt unterwegs gewesen. Und ihrer Einschätzung nach seien auch wieder jede Menge Unberechtigter unterwegs gewesen.

„Da hätten wir uns schon mal die ein oder andere Kontrolle gewünscht“, sagt Christel Christ. Betont aber: „Mit den Arbeitern der Firma Lehnen hat es jederzeit einen guten kooperativen Umgang gegeben.“