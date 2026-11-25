Es ging nicht mehr Wieder ein Textilgeschäft in Morbach weg Christoph Strouvelle 25.11.2026, 15:00 Uhr

i Claudia Pauly, Mitinhaberin von Otto's junge Mode, zeigt Reduziertschilder zum Ausverkauf. Christoph Strouvelle

Otto’s junge Mode in der Mitte von Morbach schließt bis Ende des Jahres. Die Inhaberinnen hätten gern weitergemacht, doch es ging nicht mehr. Wie kann der Ortskern attraktiver werden?

Bei Otto’s junge Mode ist Schluss: Das inhabergeführte Fachgeschäft in der Mitte von Morbach schließt bis Ende des Jahres seine Pforten. Derzeit ist alles reduziert, die Regale sind bereits deutlich leerer als im normalen Geschäftsbetrieb.Vor elf Jahren haben Claudia Pauly und Martina Zeimetz das Geschäft vom Vorbesitzer Otto Uwe Antz übernommen, der das Geschäft ebenfalls schon viele Jahre geführt hatte.







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