Astro-Vortrag in der Eifel Wie Zwerggalaxien tänzeln können Thomas Brost 22.07.2026, 11:00 Uhr

i Das Foto zeigt die Milchstraße am Nachthimmel. Christoph Pütz

Wie viel Bewegung ist im Weltraum? So viel, das man nicht alles erkennen, messen und erforschen kann. Des Phänomens „tänzelnder Zwerggalaxien“ hat sich Astrophysiker Marcel Pawlowski angenommen. Er hielt im Observatorium Hoher List einen Vortrag.

Sterne, ihre Planetensysteme und interstellare Objekte bilden Galaxien, ein schier unfassbar großes System, das durch Gravitationskräfte zusammengehalten wird. Können Galaxien tanzen? Der Physiker und Philosoph Marcel Pawlowski hat dazu eine eindeutige Meinung: Ja.







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