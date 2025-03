Bäume der Zukunft, sogenannte Z-Bäume, stehen im Fokus von Förster Christoph Bachmann. Seit Anfang vergangenen Jahres betreut der Mitarbeiter eines privaten Forstunternehmens die 700 Hektar große Waldfläche von Mittelstrimmig. „Der Zustand des Baumbestands ist bedenklich“, sagt Bachmann. Doch ein neues Konzept soll den Wald retten. Wie das aussieht, erklärt Bachmann Gemeinderäten sowie interessierten Bürgern bei einem Waldbegang.

i Beim Waldbegang erklärt Revierförster Christoph Bachmann (rechts) den Teilnehmern, wie er den Baumbestand retten möchte. Ulrike Platten-Wirtz

Mittelstrimmig ist eine waldreiche Gemeinde. Immer schon gewesen. Seit Jahrhunderten sorgt der große Baumbestand dafür, dass es dem Ort finanziell gut geht. Klimawandel und die damit einhergehende Trockenheit machen den Bäumen aber immer mehr zu schaffen. Vom einstigen dunklen Fichtenwald ist nicht mehr viel zu sehen.

Die Ortsgemeinde setzt nun auf private Waldwirtschaft. Die hoheitlichen Aufgaben liegen zwar weiterhin beim Forstamt Zell, doch die Beförsterung liegt in privater Hand. „Die Wege sind kürzer, wir sehen mehr Transparenz und eine bessere Kommunikation“, erklärt Mittelstrimmigs Ortsbürgermeister Egon Thomas. Ein Ziel der Gemeinde ist ein gesunder Baumbestand. Dazu zählt auch, dass am Wegrand liegendes Polterholz so schnell wie möglich aus dem Wald abgefahren wird, um Pilz- und Käferbefall an gesunden Bäumen zu vermeiden.

i Mittelstrimmigs neuer Revierförster Christoph Bachmann (links) und Ortschef Egon Thomas haben die Bürger zum Waldbegang eingeladen. Ulrike Platten-Wirtz

Um wirtschaftlich zu arbeiten, hat Bachmann auch die bereits erwähnten Z-Bäume im Blick. Was man darunter versteht, erklärt der Förster: „Ist ein Baum mit einem (in diesem Fall pinkfarbenen) Punkt markiert, dann handelt es sich um einen Baum der Zukunft, einen sogenannten Z-Baum.“ Z-Bäume zeichnen sich durch hohe Vitalität aus, die der Förster am Umfang der Krone abliest. „Diese Krone muss dann gepflegt werden“, sagt Bachmann. Dafür müssen sogenannte Bedränger, andere Bäume, die im Weg stehen, weichen. Mit dem Z-Baum soll ein qualitativ hochwertiger und wirtschaftlich ertragreicher Baum heranwachsen.

i Bei den Durchforstungsarbeiten kommen auch sogenannte Harvester zum Einsatz. Ulrike Platten-Wirtz

Im Wald von Mittelstrimmig hat sich das Verhältnis an Nadel- und Laubbäumen immer die Waage gehalten. Doch Trockenheit und Käferbefall haben den Fichten den Garaus gemacht und „auch die Eiche nippelt uns ab“, sagt Bachmann. Fichtenholz hat für den Bau von Dachstühlen zwar immer gutes Geld eingebracht, doch mit Fichten aufforsten, möchte Bachmann nicht. „Die Fichte ist den heutigen Gegebenheiten nicht mehr gewachsen“, sagt er. Vielmehr setzt der Förster auf die Douglasie, „die uns möglicherweise in die Zukunft führt“.

Strukturell ist der Mittelstrimmiger Wald noch gut aufgestellt. „Wir haben Fichten, Weißtannen, Lärchen und Douglasien, Eichen und Buchen“, sagt Bachmann. Im Trockenstress sind jedoch alle. Buchen hat man immer zu lange stehen lassen, um möglichst dicke Stämme zu bekommen. Sägewerke bevorzugen inzwischen jedoch dünnere Stämme, die einfacher zu schneiden sind. „Da erst die Altbuche Probleme bekommt, sollte sie nicht mehr über 100 Jahre stehen bleiben“, weiß der Experte. Bei den Eichen hingegen ist es der Prachtkäfer, der dem Baum schadet.

„Es ist eine schwierige Aufgabe, den Wald in die Zukunft zu bringen.“

Christoph Bachmann, Revierförster

i Um die Bäume der Zukunft zu schützen, werden im Wald Rückegassen gebildet, durch die gefällte Bäume abtransportiert werden können. Ulrike Platten-Wirtz

Neben der Pflege von Z-Bäumen setzt der Förster auch auf natürliche Verjüngung. Unter den Douglasien ist eine Fläche mit jungen Trieben zu sehen. Doch diese kann man nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Die Spitzen werden gern vom Wild angefressen. „Dabei schmecken Douglasien den Rehen aber nicht so gut wie Weißtannen“, schmunzelt Bachmann. Zum Schutz der Jungpflanzen verteilt der Förster regelmäßig Plastikklammern oder umwickelt die Baumspitzen mit Kreppband. „Das hat denselben Effekt, man hat aber kein Plastik im Wald“, sagt er.

Auch eine gute Zusammenarbeit mit den Jagdpächtern ist von großer Bedeutung. „Wenn ich sehe, dass es an einer Stelle viel Verbiss gibt, spreche ich die Jäger darauf an. In den meisten Fällen stoße ich auf Verständnis, denn auch die Jäger wollen einen gesunden Wald“, sagt Bachmann. Die Gesundheit des Waldes ist zwar nicht von heute auf morgen in den Griff zu bekommen, doch mit den Maßnahmen, die der neue Förster angeht, sehen sich die Mittelstrimmiger auf einem guten Weg.