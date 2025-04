Der Landkreis ist touristisch geprägt, ohne Frage. Allein die Kreisstadt zählt jährlich mehr als zwei Millionen Tagesgästen. Sehenswürdigkeiten und Wanderwege gibt es genug, doch was, wenn man unterwegs ist und sich plötzlich die Blase meldet. Gibt man den Suchbegriff „öffentliche Toiletten“ im Internet ein, erhält man nur wenige Treffer.

In Cochem gibt es derzeit zwei öffentliche Sanitäranlagen, eine unter der Alten Moselbrücke, eine weitere an der Martinskirche. Auf Antrag der Cochemer Bürgergemeinschaft (CBG) sollen demnächst in den Stadtteilen Sehl und Cond mobile Toiletten errichtet werden. Jüngst wurde im Stadtrat beschlossen, probehalber eine solche Anlage auf dem Parkplatz hinter dem Bahnhof aufzustellen, um zu testen, wie pfleglich damit umgegangen wird. Im flussaufwärts gelegenen Zell ist je eine Herren- und Damentoilette im Pavillon auf Höhe des Schwarze-Katz-Brunnens gegen einen geringen Geldbetrag rund um die Uhr öffentlich zugänglich. Eine barrierefreie Alternative gibt es zusätzlich auf Cuxborn.

Nur wenig Orte haben frei zugängliche Klos

Weitere öffentliche Klos sind an der Mosel in Moselkern zu finden. Allerdings nur während der Saison, wenn das Kleine Caféhaus am Parkplatz an der Moselstraße geöffnet ist. Auch in Ellenz-Poltersdorf können Gäste ein Klo an der Bushaltestelle im Ortsteil Poltersdorf nutzten. Laut Internet ist in Klotten eine öffentliche zugängliche Toilette im Moselschieferhaus vorhanden sowie im Treis-Kardener Ortsteil Karden neben dem Bahnhof. Auf der Eifelseite sind öffentliche Klos lediglich im Kurort Bad Bertrich verzeichnet.

Im Hunsrück gibt es neben der sich noch im Bau befindlichen Toilette in Mittelstrimmig auch eine Sanitäranlage in Sosberg. Hier wurde kürzlich ein Parkplatz mit öffentlich zugänglichen Klos für Geierlay-Touristen errichtet. Genau wie im Nachbarort setzt man auch hier auf ein Bezahlschloss. Neben WCs fehlt es jungen Eltern oft an einer Möglichkeit, Babys und Kleinkinder zu wickeln. In diesem Punkt könnte überall nachgebessert werden.