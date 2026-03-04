Ferienwohnungen oder Wohnraum: In Bernkastel-Kues ist die Debatte darüber entbrannt, wie das Nebeneinander von Wohnen und Tourismus rechtlich gesteuert werden kann.
Lesezeit 2 Minuten
In einer Stadt, die stark vom Tourismus geprägt ist, stellt sich eine grundlegende Frage immer wieder: Wie viel Raum bleibt den Einheimischen zum Leben, wenn die touristische Nutzung stetig wächst? In Bernkastel-Kues ist eine Debatte darüber entbrannt, wie das Nebeneinander von klassischem Wohnen und Ferienunterkünften künftig rechtlich gesteuert werden kann.