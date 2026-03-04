Wohnen an der Mosel Wie viele Ferienwohnungen verträgt Bernkastel-Kues? Hans-Peter Linz 04.03.2026, 15:00 Uhr

i Die Balance zwischen dem Wohnungsangebot und Ferienwohnungen herzustellen, ist ein Thema in Bernkastel-Kues (Symbolbild). Matthias Bein/dpa/Matthias Bein

Ferienwohnungen oder Wohnraum: In Bernkastel-Kues ist die Debatte darüber entbrannt, wie das Nebeneinander von Wohnen und Tourismus rechtlich gesteuert werden kann.

In einer Stadt, die stark vom Tourismus geprägt ist, stellt sich eine grundlegende Frage immer wieder: Wie viel Raum bleibt den Einheimischen zum Leben, wenn die touristische Nutzung stetig wächst? In Bernkastel-Kues ist eine Debatte darüber entbrannt, wie das Nebeneinander von klassischem Wohnen und Ferienunterkünften künftig rechtlich gesteuert werden kann.







Artikel teilen

Artikel teilen