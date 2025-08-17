Nach dem Raubüberfall machen in Traben-Trarbach nun Klagen über randalierende Drogenabhängige die Runde. Wie groß ist das Problem, und wie reagiert die Polizei?

Traben-Trarbach. In Städten wie Frankfurt oder Essen wäre die Polizeimeldung zu einem Raubüberfall sicher nicht mehr als eine wenig beachtete Notiz. Doch in einem beschaulichen Städtchen wie Traben-Trarbach überrascht es doch, dass es mitten am Tag zu einem solchen Vorfall am Moselufer kam (wir berichteten mehrfach).

Dabei soll es einen Streit um eine braune Tüte gegeben haben. Was war deren Inhalt, könnte es womöglich um Drogen gegangen sein? Immer mal wieder gibt es Gerüchte um einen florierenden Handel mit Rauschmitteln in der Stadt.

Das sagt die Polizei zum Drogenkonsum in Traben-Trarbach

Zudem wurden nun in den sozialen Medien Stimmen laut, die von Einbrüchen sowie Trinkgelagen und Randalen beispielsweise am Trabener Marktplatz berichten. Auch von einer Messerstecherei war die Rede. Was hat es damit auf sich?

Zur Drogenkriminalität berichtet das Polizeipräsidium Trier: „Die Fallzahlen im Bereich der Stadt Traben-Trarbach sind sehr niedrig, von einem Drogen-Hotspot kann hier keine Rede sein.“ 25 Rauschgiftdelikte seien im gesamten Jahr 2024 gezählt worden, 2025 seien es bislang acht gewesen. Die höchste Zahl der vergangenen fünf Jahre wies das Jahr 2023 mit 81 Delikten auf. „Der deutliche Rückgang der Fallzahlen im Jahr 2024 dürfte im Zusammenhang mit der Teillegalisierung von Cannabis zum 1. April 2024 stehen“, erklärt Polizeisprecherin Kerstin Klein.

In Wittlich gibt es deutlich mehr Drogendelikte als an der Mosel

Die Zahlen in Wittlich beispielsweise lägen deutlich höher: Im Jahr 2024 waren es insgesamt 188 Fälle. Im gesamten Bezirk der Polizeidirektion Wittlich habe die Polizei im vorigen Jahr 1069 Delikte gezählt. 2020 waren es mit 1478 deutlich mehr.

Um welche Drogen ging es dabei hauptsächlich in Traben-Trarbach? 2020 bis 2023 hätten sich die meisten Vergehen um Cannabis gedreht, an zweiter Stelle stünden Amphetamine. Dies schwanke aber von Jahr zu Jahr, berichtet Klein.

Zu berücksichtigen ist dabei natürlich die Dunkelziffer, die „mutmaßlich insgesamt durchaus höher liegen dürfte“ – doch das wisse man eben nicht.

Allerdings können auch nur einige wenige Menschen mit Suchtproblem großen Ärger und Kosten verursachen. Das zeige sich seit einiger Zeit an verschiedenen Stellen, beispielsweise am Trabener Moselufer, am Busbahnhof oder am Marktplatz, berichtet uns Stadtbürgermeister Patrice Langer.

Drogen, Alkohol, Pöbeleien und ein Einbruch

Auch der Polizei sind sie inzwischen wohlbekannt: „In Traben-Trarbach leben verschiedene Personen, die Teil einer selbstgefundenen Gruppe sind, welche sich fast täglich an bestimmten Treffpunkten (Markt, Bahnhof) einfinden und dort Alkohol und Drogen konsumieren“, heißt es aus dem Polizeipräsidium Trier. Daher komme es regelmäßig zu Einsätzen, „sowohl auf gefahrenabwehrender als auch strafrechtlicher Ebene“.

Sprecherin Klein bestätigt zudem einen Einbruch in ein Gebäude am Trabener Marktplatz. Ein „amtsbekannter Tatverdächtiger“ wird verdächtigt, dort am 7. August eingebrochen zu sein und Schaden angerichtet zu haben. Auch auf mehrere Autos und Gegenstände soll er es abgesehen haben. Ein Atemalkoholtest habe 2,39 Promille ergeben. „Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt und am darauffolgenden Morgen entlassen“, erklärt Klein.

Polizei und Ordnungsamt wollen öfter in der Stadt kontrollieren

Und eben das ist oft das Problem: Es fehlt die Handhabe gegen diese Personen. Meist könnten sie nur kurz des Platzes verwiesen oder in Gewahrsam genommen werden. Polizei, Ordnungsbehörde und Stadt haben daher Gespräche geführt und wollen an den „Hotspots“ künftig öfter kontrollieren. „Wir müssen alles versuchen“, sagt Langer – doch ob das am Ende fruchte?

Dass die Gruppen dort herumlungerten, könnte unter anderem an den neuen Automatenläden liegen, an denen man sich Tag und Nacht mit Getränken und Snacks bedienen könne, mutmaßt die Polizei. Langers Hoffnung: Mit den kühleren Temperaturen im Herbst und Winter, die den Aufenthalt draußen weniger angenehm machen, könne sich das Problem von selbst lösen.