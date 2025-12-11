Verbrennen von Grünschnitt Wie vermeidbar war der Feuerwehreinsatz in Klotten? Nina Legler 11.12.2025, 10:00 Uhr

i Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Klotten rückten zu einem Brand aus – doch vor Ort konnten sie schnell Entwarnung geben. Marijan Murat/dpa. picture alliance/dpa

Die Freiwillige Feuerwehr fuhr die Tage zu einem Einsatz, der sich als harmlos herausstellte: Vor Ort wurden lediglich pflanzliche Abfälle verbrannt. Die Aktion war angemeldet. Doch warum rückte die Feuerwehr trotzdem aus?

Ein besorgter Autofahrer sieht in der Ferne Rauch über einem Weinberg aufsteigen und ruft kurzerhand die Feuerwehr an. Die alarmierten Einsatzkräfte rücken aus und finden vor Ort statt eines unkontrollierten Feuers jedoch eine angemeldete Verbrennung von Grünschnitt vor.







