Wie vermeidbar war der Feuerwehreinsatz in Klotten?

Die Freiwillige Feuerwehr fuhr die Tage zu einem Einsatz, der sich als harmlos herausstellte: Vor Ort wurden lediglich pflanzliche Abfälle verbrannt. Die Aktion war angemeldet. Doch warum rückte die Feuerwehr trotzdem aus?
Lesezeit 1 Minute
Ein besorgter Autofahrer sieht in der Ferne Rauch über einem Weinberg aufsteigen und ruft kurzerhand die Feuerwehr an. Die alarmierten Einsatzkräfte rücken aus und finden vor Ort statt eines unkontrollierten Feuers jedoch eine angemeldete Verbrennung von Grünschnitt vor.