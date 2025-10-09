Viele Dorfläden in der Region stecken in einer finanziellen Krise. Eine Lösung dafür wurde nun auf dem Dorfladentag in Bremm vorgestellt: der hybride Dorfladen. Was bedeutet das?
Wie können sich Dorfläden auch in Zukunft wirtschaftlich rentieren? Dieser Frage gingen beim Dorfladentag im Bremm die Betreiber von 27 Dorfläden aus ganz Rheinland-Pfalz gemeinsam mit Experten nach. Volker Bulitta von der Dorfladenberatung M.Punkt RLP ist einer dieser Experten, der im Calmont-Forum in Bremm eine mögliche Antwort auf die Frage bot: die hybriden Dorfläden.