Dorfladentag in Bremm Wie überleben Dorfläden in der Region? 09.10.2025, 09:00 Uhr

i Vier Dorfläden in Rheinland-Pfalz wurden in diesem Jahr schon zum hybriden Dorfladen umgerüstet. In den Läden wurden unter anderem Selbstbedienerkassen installiert. Röder-Moldenhauer

Viele Dorfläden in der Region stecken in einer finanziellen Krise. Eine Lösung dafür wurde nun auf dem Dorfladentag in Bremm vorgestellt: der hybride Dorfladen. Was bedeutet das?

Wie können sich Dorfläden auch in Zukunft wirtschaftlich rentieren? Dieser Frage gingen beim Dorfladentag im Bremm die Betreiber von 27 Dorfläden aus ganz Rheinland-Pfalz gemeinsam mit Experten nach. Volker Bulitta von der Dorfladenberatung M.Punkt RLP ist einer dieser Experten, der im Calmont-Forum in Bremm eine mögliche Antwort auf die Frage bot: die hybriden Dorfläden.







Artikel teilen

Artikel teilen