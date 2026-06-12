Ausbau bei Mörsdorf und Treis Wie über dem Treiser Flaumbachtal ein Windrad entstand Dieter Junker 12.06.2026, 18:00 Uhr

Mit Beginn des Frühjahrs ist über dem Taleinschnitt des Flaumbachtals bei Treis-Karden eine Windkraftanlage emporgewachsen. Sie hat das Erscheinungsbild der Höhenzüge auch vom Moseltal aus verändert. Und das kam so.

Der Windpark bei Treis-Karden und Mörsdorf hat Zuwachs bekommen. In den vergangenen Monaten wurden hier drei neue Windenergieanlagen des Typs Vesta V150-4.2 errichtet. Es ist derselbe Anlagentyp, der bereits vor Ort errichtet wurde. Die Bauarbeiten begannen im März 2025, aktuell laufen hier die abschließenden Vorbereitungen zur Inbetriebnahme, die kurzfristig erfolgen soll, wie der Betreiber, die Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co.







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