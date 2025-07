Traben-Trarbach. Es ist kurz vor 8 Uhr morgens. Die Sonne spiegelt sich auf der Mosel. Am neuen Anleger der Reederei Viking River Cruises am Traben-Trarbacher Ufer liegt das Flusskreuzfahrtschiff „ReiseRiese Symphony“. Es ist 110 Meter lang und kann insgesamt 138 Passagiere aufnehmen. Das Schiff liegt auf Höhe des Hotels Anker und ist definitiv ein Blickfang am Moselufer. Ist die Veränderung wirklich so schlimm, wie manche Kritiker behaupten?

Kritik an Viking-Anleger an der Mosel: Lärm, Abgase und verlorene Aussicht

Die Bürgerinitiative „Kreuzfahrtschiffsanleger stoppen“ schlägt seit einiger Zeit Alarm. Auf ihrer Internetseite kritisiert sie den neuen Viking-Anleger. An diesem können erstmals 135 Meter lange Schiffe in der Stadt Station machen. Zu den zentralen Anliegen der Bürgerinitiative gehört unter anderem der Erhalt der Mosel-Promenade und der freien Sicht auf den Fluss. Außerdem warnt sie vor möglichen Belastungen durch Lärm und Luftverschmutzung durch die Schiffe.

Laut der Bürgerinitiative ist der Landstromanschluss am neuen Viking-Anleger bisher unzureichend, weshalb die Diesel-Aggregate weiterlaufen müssten – mit der Folge, dass weiterhin schädliche Emissionen in die Luft gelangten.

Wie der Volksfreund berichtete, soll die Stromversorgung im Laufe dieses Jahres realisiert werden. Insgesamt hat die Reederei maximal fünf Jahre Zeit, die Stromversorgung einzurichten. Die Initiative kritisiert allerdings, dass selbst mit Landstrom der Geräuschpegel hoch bleibe, insbesondere durch laufende Klimaanlagen.

Der Selbsttest: Ein Besuch am neuen Anleger in Traben-Trarbach

Was ist dran an der Kritik? Unsere Reporterin hat sich selbst ein Bild vor Ort gemacht. Wichtig dabei ist: Es handelt sich um einen rein subjektiven Eindruck. Wie stark stört der Blick auf das Schiff und wie laut ist es tatsächlich am neuen Anleger?

Als unsere Reporterin um 7.35 Uhr am Viking-Anleger in Traben-Trarbach ankommt, liegt das Schiff „ReiseRiese Symphony“ bereits vor Anker. Etwas früher als erwartet, denn Viking stellte der Redaktion im Vorfeld einen Plan zur Verfügung, der eine Anlegezeit von 8 bis 17 Uhr vorsah.

Eindrücke vor Ort: Lärmpegel niedrig, Blick auf die Mosel eingeschränkt

Entgegen der Befürchtungen ist es relativ ruhig. Ein leises Rauschen ist zwar wahrnehmbar, jedoch hauptsächlich nur in unmittelbarer Nähe zum Schiff. Von störendem Gestank oder sehr lauten Motoren ist nichts zu bemerken. Von den Passagieren ist so früh am Morgen nicht viel zu sehen. Nur vereinzelt schaut mal jemand vom Sonnendeck oder aus einem Fenster.

Am auffälligsten ist, dass der Blick auf die Mosel direkt vor dem Schiff deutlich eingeschränkt ist. Das 110 Meter lange Schiff am Anleger nimmt viel Raum ein. Für Anwohner, die unmittelbar davor wohnen, könnte dies vermutlich als störend empfunden werden. Für die meisten anderen sollte dies jedoch kein großes Problem darstellen, da sich schon wenige Schritte weiter wieder eine freie Sicht auf den Fluss eröffnet.

Ob der Blick auf ein Flusskreuzfahrtschiff und der Kontrast zwischen Natur und Technik bereichernd oder störend wirken, ist eine Frage der Perspektive und ganz individuell.

Das sagen Passanten in Traben-Trarbach zum neuen Anleger für Flusskreuzfahrtschiffe

Eine Spaziergängerin mit Hund zeigt sich wenig beeindruckt von der Veränderung: „Ich bekomme außer morgens gar nicht so viel davon mit.“ Ein anderer Passant ist selbst Urlauber und kommt öfters an die Mosel. Er steht der Veränderung offen gegenüber und sagt: „Von dem, was ich bisher gehört habe, sagt niemand etwas dagegen, sondern nur Positives.“ So sei der neue Anleger zum Beispiel gut für den Tourismus der Stadt.

Ob der Viking-Anleger tatsächlich positive Effekte auf den Tourismus hat, lässt sich bislang nur schwer beurteilen. Zwar bringen die Kreuzfahrtschiffe regelmäßig neue Gäste in die Stadt, doch sie bleiben oft nur für wenige Stunden und sind durch die Vollpension an Bord meistens bereits rundum versorgt.

So verbringen die Passagiere ihren Tag an der Mosel: Traben-Trarbach oder Bernkastel-Kues

Wie sieht der Tag für die Passagiere der „ReiseRiese Symphony“ aus? Strömen alle in die Stadt, oder genießen sie lieber die Sonne an Deck?

Linda Brummer, Kreuzfahrtleitung, erklärt: Die Gäste frühstückten derzeit an Bord. Später stehe eine freiwillige Panoramabusfahrt bis nach Bernkastel-Kues auf dem Programm. Alternativ könnten die Passagiere auf dem Schiff bleiben oder Traben-Trarbach auf eigene Faust erkunden. Die „ReiseRiese Symphony“ sei insgesamt eine Woche unterwegs – Start und Ziel der Tour sei Mainz. Laut Katalog gilt an Bord Vollpension.

Trotz aller Kritik zeigt der Besuch in Traben-Trarbach: Der neue Viking-Anleger ist Teil des lebendigen Mosel-Erlebnisses geworden – mit seinen Vor- und Nachteilen.