Seit dem tragischen Vorfall von 2023 spielt Sicherheit für viele Kirmesbesucher eine besondere Rolle. Ein Rückblick ins Archiv unserer Zeitung zeigt, dass es auch früher schon zu Zwischenfällen kam.

100-prozentige Sicherheit gibt es nicht, auch nicht in der beschaulichen Kreisstadt Wittlich. Dies hat der tragische Vorfall auf der Säubrennerkirmes 2023 schmerzlich in Erinnerung gerufen. Dabei war die Messerattacke, bei der in einer Kirmesnacht vor zwei Jahren ein 28-jähriger Mann ums Leben kam, nicht der einzige Zwischenfall, der sich seit 1950 im Umfeld des Volksfestes ereignet hat.

Das bedeutet natürlich nicht, dass die Wittlicher Säubrennerkirmes ein Hotspot für Kriminalität wäre. Beim Durchstöbern des Archivs unserer Zeitung sind uns aber ein paar Vorkommnisse aus der Vergangenheit in die Hände gefallen, die sich am Rande des Volksfestes abgespielt haben. Und die wollen wir einfach mal erzählen:

Einblicke ins Archiv unserer Zeitung

Anno 1997 – daran wird sich heute wohl kaum mehr jemand erinnern – wurde an einem Samstagabend auf dem Bürgersteig in der Nähe des Kirmesplatzes ein 53-jähriger Mann aus Trier tot gefunden. Neben ihm lag ein Revolver. Aus ihm wurde vermutlich der tödliche Schuss abgegeben. Blutspuren am Tatort deuteten darauf, dass sich der Mann, der in Begleitung seiner Lebensgefährtin das Volksfest besucht hatte, noch gut 60 Meter weiter geschleppt haben musste.

Zeugen wollten gesehen haben, dass sich das Paar den ganzen Abend auf der Kirmes heftig gestritten hatte. Die Tat ereignete sich, als die beiden auf dem Weg zum Parkplatz waren, wo ihr Auto stand. Der Haftbefehl gegen die 53-jährige Lebensgefährtin, die damals im Verdacht stand, ihren Partner erschossen zu haben, wurde aber noch im August 1997 aufgehoben. Der Verdacht hatte sich nicht erhärtet. Die Staatsanwaltschaft schloss damals auch einen Unglücksfall oder Suizid nicht aus.

Frau wird von Balkon gestoßen

Mehr als 20 Jahre später machte ein anderer Vorfall, der sich an den Kirmestagen 2019 in Wittlich ereignet hatte, Schlagzeilen: 2020 verurteilte das Landgericht Trier den dazugehörigen Täter, einen jungen Mann, zu acht Jahren Haft, weil er seine Freundin von einem Balkon gestoßen hatte und die Frau an den Folgen des Sturzes gestorben war. Wie bei der Gerichtsverhandlung zur Sprache kam, war es wenige Stunden vor der Tat auf dem Kirmesplatz zum Streit zwischen dem Paar gekommen.

Neben der tödlichen Messerattacke, welche die Kirmes 2023 überschattet hatte, ereignete sich in diesem Jahr am Rande der Veranstaltung aber auch noch ein Raubüberfall. Das Landgericht Trier verurteilte später einen 23-Jährigen zu sechs Jahren Freiheitsstrafe wegen besonders schweren Raubs in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Doch die Zahl der Zwischenfälle, die sich seit 1950 im Umfeld der Kirmes ereignet haben, sind nicht gering. Daraus den Schluss zu ziehen, die Säubrennerkirmes sei ein gefährlicher Ort, wäre sicher falsch. Wenn mehr als 100.000 Menschen an einem Wochenende in einer kleinen Stadt zusammenkommen, steigt die Wahrscheinlichkeit für Zwischenfälle zwangsläufig. Das ist Statistik und so ist es überall. Unser Rückblick auf die Fälle der Vergangenheit soll also bitte niemandem die Freude daran nehmen, das Fest zu besuchen.

Umfassendes Sicherheitskonzept für 2025

Das Thema Sicherheitsvorkehrungen wird auf Behördenseite zudem nicht erst seit 2023 ernstgenommen. Auch im Jahr 2025 waren wieder viele Behörden gemeinsam mit der Stadt Wittlich an der Erstellung eines umfassenden Sicherheitskonzepts beteiligt. „Die Besucher der Wittlicher Kirmes können sich aufgrund der guten und engen gemeinsamen Planungen des Veranstalters mit allen beteiligten Behörden jederzeit sicher fühlen“, sagt Sven Lehrke, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-Wittlich. Die Polizeiinspektion Wittlich werde in den Veranstaltungstagen mit eigenen und Unterstützungskräften über die regelmäßige Polizeipräsenz in der Stadt hinaus insbesondere durch Fußstreifen im Veranstaltungsbereich unterwegs und ansprechbar sein.

Polizei ist mit Zusatzkräften im Einsatz

Zusatzkräfte, welche nur für die Veranstaltung eingeteilt sind, werden an den Kirmesabenden bis 3 Uhr in der Nacht eingeteilt sein, so Lehrke. „Die Lageentwicklung und Beobachtung ist ein stetiger Prozess in diesen Tagen und dementsprechend werden sich die polizeilichen Aufgaben anhand dieser orientieren und fortgeschrieben.“ Die polizeiliche Videoüberwachung werde an den Punkten Marktplatz, Platz an der Lieser, Schlossplatz, Schlossstraße, Kurfürstenplatz, Ottensteinplatz und ZOB stattfinden. „Hier findet ein ständiges Monitoring der genannten Örtlichkeiten statt.“ Entsprechende Hinweisschilder werden an den Veranstaltungstagen auf die Videoüberwachung verweisen.

Stadtverwaltung und Polizei stimmen sich beim Thema Sicherheit eng ab und erarbeiten gemeinsam ein Sicherheitskonzept – und das nicht erst seit 2023. Lehrke: „Die Tat aus dem Jahr 2023 stellt ein tragisches Ereignis dar, welches jedoch nach hiesiger Bewertung nicht mit den Gefahren einer solchen Veranstaltung in Verbindung zu bringen war.“

Was die Behörden beim Sicherheitskonzept im Blick haben

Was haben die Behörden bei der Erstellung des Sicherheitskonzeptes im Blick? „Bei Veranstaltungen dieser Art sind grundsätzliche Gefahren denkbar, welche eine entsprechende Großveranstaltung mit sich bringt. Vergleichbare Veranstaltungen bundesweit zeigen, dass es deliktisch zu Straftaten, wie Körperverletzungen und Taschendiebstählen kommen kann.“

Sollte es zu einer plötzlich auftretenden Gefahrenlage, wie Unwetter, Blitzschlag, Feuer, Starkregen oder Vergleichbarem kommen, müsse ein besonderes Augenmerk auf die kontrollierte Entfluchtung des Geländes gelegt werden. Aber auch dafür, sagt Lehrke, gebe es bereits vorgefertigte Überlegungen, welche immer im Sicherheitskonzept Einzug finden.

Stadt: Zwischenfälle haben keine direkte Verbindung zum Fest

Auf eine Presseanfrage unserer Zeitung hin betont die Stadtverwaltung „ausdrücklich, dass viele in der Vergangenheit dokumentierten Ereignisse zwar zeitlich in die Nähe der Kirmes gefallen sind, jedoch keine direkte Verbindung oder ursächliche Beziehung zu dem Fest selbst bestehen“. Die genannten Vorfälle hätten unabhängig vom Zeitpunkt des Festes ebenso an anderen Orten oder zu anderen Zeiten stattfinden können.

„Die Stadt Wittlich als Veranstalter der Kirmes legt großen Wert darauf, die Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten. Die jeweiligen Vorfälle wurden stets im Rahmen der jeweiligen Umstände behandelt und haben keinen Einfluss auf das laufende Sicherheitskonzept bei der Kirmes.“