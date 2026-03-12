Umgeben von Weinbergen Wie sich die Klosterbrauerei Machern an Mosel behauptet Ursula Bartz 12.03.2026, 15:00 Uhr

i Sie haben die Klosterbrauerei Machern gegründet, und für sie schlägt bis heute ihr Herz: Brauer Michael Berthold und seine Frau Nicole. 2004 haben die beiden Pfälzer die Brauerei aufgebaut und betreiben sie seitdem im Kloster Machern an der Mosel. Ursula Bartz

Sie ist inzwischen eine der ganz wenigen Brauereien an der Mosel zwischen Trier und Koblenz – und ihre Seele ist pfälzisch. Bier inmitten eines Weingebiets: Geht das gut?

Hopfen und Malz sind hier nicht verloren, sondern vergoren ein wahres Glück für alle Freunde des Gerstensafts: 2004 wurde die Klosterbrauerei Machern bei Bernkastel-Wehlen aus der Taufe gehoben und ist heute dort nicht mehr wegzudenken. Eine Brauerei umgeben von weltweit bekannten Weinbergen: Die Konkurrenz ist groß, und doch finden Michael und Nicole Berthold hier viele Anhänger ihres Gerstensafts.







